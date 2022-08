Wypadek w Chorwacji. Medziugorie modli się za polskich pielgrzymów

– Zarówno mieszkańcy, jak i będący na miejscu pielgrzymi są bardzo poruszeni tą tragedią. Z wszelkich stron płyną na nasze ręce wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Artur Stępień. Polski pallotyn jest rektorem domu pielgrzyma Królowej Apostołów Pokoju w Medziugoriu.

Informacja o tragedii

– Muszę powiedzieć, że ta informacja od razu do nas dotarła. Bardzo szybko, wczesnym rankiem. To było też znaczące, że to się wydarzyło w momencie, kiedy na górze Križevac była sprawowana Msza na zakończenie Festiwalu Młodych, która rozpoczęła się o 05:00 rano. To jest tradycja, że najpierw jest Droga Krzyżowa, a potem Eucharystia na Górze Krzyża. Wiadomość o tej tragedii głęboko poruszyła mieszkańców i pielgrzymów, którzy tutaj jeszcze byli, kończyli właśnie czas tego festiwalu. Do nas docierają różne oznaki jedności i kondolencje – oznajmił ks. Stępień, cytowany w niedzielę przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI).

Jak przekazał duchowny, w sobotę wieczorem – w czasie codziennego programu liturgicznego – w sanktuarium była sprawowana Msza w intencji wszystkich ofiar, osób, które zginęły podczas polskiej pielgrzymki, a także za tych, którzy ucierpieli oraz za ich rodziny. Liturgii przewodniczył franciszkanin pochodzący z Medziugoria, który homilię poświęcił właśnie tej tragedii.

Wypadek w Chorwacji

W wypadku w Chorwacji zginęło 12 osób, a 32 osoby zostały ranne, w tym 19 jest w ciężkim stanie w szpitalach.

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 05:40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku chorwackiej stolicy autokar z pielgrzymami z Polski zjechał z drogi i wpadł do rowu.

