Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej: Kościół jest pacyfistyczny

– Dyplomacja Stolicy Apostolskiej nie jest związana z państwem, ale z podmiotem prawa międzynarodowego, który nie ma żadnych interesów politycznych, ekonomicznych czy militarnych. Oddaje się na służbę biskupowi Rzymu, który jest pasterzem Kościoła powszechnego – stwierdził duchowny w rozmowie z Lucio Caracciolo i Guglielmo Gallone.

Działania Stolicy Apostolskiej

Kardynał Parolin podkreślił uniwersalny charakter dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Przypomniał, że jej kierunek wyznacza Ewangelia, "zapowiadająca i obiecująca dar pokoju". – Kościół idzie za przykładem swego Pana – wierzy w pokój, działa na rzecz pokoju, walczy o pokój, daje świadectwo pokoju i stara się go budować. W tym sensie jest on pacyfistyczny – oznajmił najbliższy współpracownik papieża Franciszka. Jednocześnie zaznaczył, że Katechizm Kościoła Katolickiego "przewiduje uzasadnioną obronę". – Narody mają prawo do obrony, jeśli zostaną zaatakowane. Ta uprawniona obrona zbrojna musi być jednak realizowana w określonych warunkach, które Katechizm wylicza: aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna, aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne, aby były uzasadnione warunki powodzenia, aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć – mówił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. I zauważył, iż w wielu częściach świata strony posuwają się do "nieproporcjonalnego i lekkomyślnego użycia broni".

Duchowny wskazał także, że "wojna zaczyna się w ludzkim sercu, a każdy przelew krwi oddala pokój i utrudnia wszelkie negocjacje". Wyraził jednocześnie ubolewanie, iż głos Ojca Świętego, nawołujący do negocjacji i pokoju, jest często "głosem wołającego na pustyni".

