Rewolucyjny kurs Kościoła we Włoszech

Włoska prasa uznała ten eksces za pierwszy w kraju homoseksualny „ślub” kościelny. W Kościele katolickim we Włoszech dzieje się coraz gorzej – i ma to znaczący wpływ na sytuację Kościoła powszechnego. Czy katolicyzm w Italii da się jeszcze uratować?

Na początku czerwca cywilny związek zawarli w urzędzie w Budrio w pobliżu Bolonii dwaj homoseksualiści, Pietro Morotti i Giacomo Spagnoli. Następnie w eleganckich garniturach, otoczeni przez wielu gości i w asyście fotografów, przeszli do pobliskiego kościoła św. Wawrzyńca, gdzie proboszczem jest ks. Gabriele Davalli. Morotti i Spagnoli zajęli miejsca z przodu pięknie na tę okazję przyozdobionej świątyni; znajdowali się w centrum ceremonii. Rozpoczęła się dziękczynna Msza Święta, w czasie której homoseksualiści, stanąwszy u progu prezbiterium, otrzymali od celebransa specjalne podziękowanie za ich długoletnią aktywność w lokalnej tęczowej grupie duszpasterskiej; namacalnym wyrazem podzięki był wręczony im fartuch. Do jawnego pozorowania sakramentu małżeństwa wprawdzie nie doszło, nie próbowano też homoseksualistów pobłogosławić (zakazuje tego dokument Kongregacji Nauki Wiary z 2021 r.). Włoskie media piszą mimo wszystko bez ogródek o „homoseksualnym ślubie” – i trudno im się dziwić. Ceremonia zorganizowana we włoskim kościele jako żywo przypomina heretyckie ekscesy, które dotąd kojarzyły się nam raczej z Kościołem katolickim w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Włochy uchodziły w powszechnej świadomości za kraj wciąż bardziej ortodoksyjny.

Trudno jest wydawać ogólne sądy o prawowierności całej Italii, a to choćby ze względu na wyjątkowe rozdrobnienie włoskiego Kościoła, podzielonego na ponad 220 diecezji (w Polsce 41) i ponad 25 tys. parafii (w Polsce ok. 10 tys.). Ortodoksji niewątpliwie próżno będzie jednak szukać tam, gdzie znajduje się Budrio – a więc na terenie archidiecezji Bolonii, w której od 2015 r. sprawuje władzę metropolitalną Matteo Zuppi, kreowany przez Franciszka kardynałem w roku 2019, a w roku bieżącym uczyniony przez papieża przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch.