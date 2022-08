Jasna Góra. Do sanktuarium docierają kolejne pielgrzymki

Dziś docierają pielgrzymki "długodystansowe" z diecezji rzeszowskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, drohiczyńskiej i szczecińskiej.

– Matko pokoju błagamy Ukrainie dziś pokój daj i naszemu narodowi i naszym rodzinom – wołają z żarliwością pątnicy, którzy dziś wchodzą na Jasną Górę. Tradycyjnie z modlitwą za Kościół, papieża i Ojczyznę szli uczestnicy 45. Pielgrzymki Rzeszowskiej, w tym roku także w solidarności z narodem ukraińskim. – Choć nogi obolałe, ale wiara i duch wzmocnione – przyznawali pątnicy, którzy dziś pokonali najdłuższe trasy: ze Szczecina, Koszalina, Pelplina i Drohiczyna. Wszyscy swój trud ofiarowali też w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Wraca pielgrzymkowa normalność

Najwcześniej, bo już ok. 7 rano weszli pątnicy z diecezji pelplińskiej – ponad 650 osób, a wśród nich bp Arkadiusz Okroj. – Było to niezwykłe doświadczenie. Wraca normalność. Jest wielu młodych uczniów, studentów. Nie są znużeni, rozpiera ich energia. Zostali zarażeni „wirusem pielgrzymki”, głośno się modlą, śpiewają, dają świadectwo. Tu widać żywy Kościół, więc jesteśmy pełni nadziei. Ludzie, którzy pielgrzymują, chcą przeżyć życie w poczucie sensu, miłości Boga i wzajemnych relacji. Oni są normalni, ale to „Boży szaleńcy” i na ich widok serce rośnie – powiedział bp Okroj.

Jedną z najdłużej trwających była pielgrzymka szczecińska. Pątnicy z hasłem „Idźcie w pokoju Chrystusa” szli aż 20 dni i pokonali 630 km. Na Jasną Górę dotarli już po raz 38. W drodze wypraszali powołania kapłańskie i zakonne. Moczyli stopy w Bałtyku przed wyjściem, a dziś głowy w Częstochowie. Mimo trudu, pokonywanych kilometrów, wejścia na Jasną Górę w deszczu nie zabrakło radości. – Chcemy przytulić się do serca Maryi, zawierzyć Jej codzienność, wszystkich potrzebujących, prosić o pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie – przyznała Beata z Goleniowa, pielgrzymująca po raz osiemnasty.

Trzecią grupę „długodystansową”, która dotarła do sanktuarium tworzyli dziś rano pątnicy 40 jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Po 13 dniach wędrówki, w której starali się „być świadkami”, przejściu 430 km osiągnęli cel – spojrzeli w oczy Matki Bożej. – W czasie pielgrzymki doświadcza się Boga w wyjątkowy sposób. Pielgrzymka to rekolekcje, są oderwaniem od codzienności. Mimo fizycznego zmęczenia odpoczywa się psychicznie i duchowo – podkreślali „dalekodystansowcy”.

"Nie można nie iść"

O tym, że „nie ma wakacji bez pielgrzymki” przekonana jest Faustyna z Królikowa k. Konina. Szła „tylko" 6 dni, ale jak powiedziała: – Dla mnie to już obowiązek. Miałam w tym roku już nie iść, ale nie dałam rady... nie iść! Jak się zacznie pielgrzymować, to trudno przestać.

„Idziemy w pokoju Chrystusa” – to było z kolei hasło i zadanie pątników 32. Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej. Przez 13 dni ponad 500 osób modliło się przede wszystkim w intencji zakończenia wojny na Ukrainie. Fenomenem tej pielgrzymki była grupa dzieci, ponieważ aż 80-cioro dzieci przyszło na Jasną Górę, a to trasa licząca 370 km. Najmłodsi uczestnicy Janina i Jeremiasz mieli sześć miesięcy. Najstarszy pątnik pan Bolesław – 79 lat.