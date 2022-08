Prezydent Zełenski rozmawiał z papieżem Franciszkiem

O wydarzeniu tym powiadomił wszystkich sam szef państwa na swoim Twitterze. Był to trzeci kontakt telefoniczny obu mężów stanu od czasu rozpoczęcia agresji Rosji przeciw Ukrainie.

Na oficjalnej stronie prezydenta zaznaczono, że rozmowa ta była okazją do poinformowania papieża o przebiegu wojny w tym kraju i o związanych z nią "strasznych zbrodniach" a zarazem do podziękowania Ojcu Świętemu za jego modlitwę za Ukrainę. "Naród nasz potrzebuje poparcia ze strony światowych przywódców duchowych, którzy przekazywać światu prawdę o okrucieństwach, popełnianych przez agresora na Ukrainie" – czytamy w oświadczeniu internetowym.

Pierwsza rozmowa odbyła się tuż po agresji Rosji

Po raz pierwszy Zełenski i Franciszek rozmawiali ze sobą już 26 lutego, a więc w dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowych działań zbrojnych na Ukrainie. Papież zadzwonił do prezydenta, aby wyrazić mu swój ból z powodu tych tragicznych wydarzeń. Druga rozmowa odbyła się 22 marca i obecnie biskup Rzymu zadzwonił do Kijowa po raz trzeci. Poza tym przyjął on na audiencji w Watykanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 8 lutego 2020 roku. Ponadto wizyty za Spiżową Bramą składali inni politycy ukraińscy: pełniący obowiązki premiera Arsenij Jaceniuk – 26 kwietnia 2014, ówczesny prezydent Petro Poroszenko – 20 listopada 2015 i premier Denis Szmyhal – 25 marca 2021 roku.

Zaporoże. Ukraiński wywiad: Rosjanie szykują prowokacje w elektrowni

Strona ukraińska podała w sobotę, że Rosjanie ostrzeliwują największą w Europie elektrownię jądrową w Enerhodarze. Ostrzał prowadzony jest ze wsi Widiane, położonej na prawym brzegu Dniepru. Jeden z ostrzałów uszkodził pierwszy blok przepompowni Zakładu Łączności Cieplnej i Podziemnej. Kolejny doprowadził do częściowego zdewastowania siedziby straży pożarnej, która odpowiada za bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że okupanci starają się przesuwać w dwóch kierunkach. Walki trwają wokół Spirnego i Iwano-Darjiwki."Rosyjscy okupanci próbowali przesuwać się w kierunku lisiczańskiej rafinerii, Iwano-Darjiwki oraz Mikołajówki i Wyimki w obwodzie donieckim" – poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii.