Kard. Parolin: Papież chce się udać zarówno do Moskwy, jak i do Kijowa

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej przebywa w tych dniach na wakacjach w Primiero w okolicach Trydentu. Pytany przez GianAngelo Pistoia dla La Voce del NordEst najbliższy współpracownik Ojca Świętego zaznaczył, że jeśli do tej pory papież Franciszek nie pojechał do Rosji, to dlatego, że nie było odpowiednich warunków.

– Mamy nadzieję, że otworzy się jakiś promyk nadziei – stwierdził watykański sekretarz odnosząc się do obecnych stosunków między Stolicą Apostolską a Rosją.

– Stolica Apostolska stara się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi, aby mieć możliwość rozmawiania z osobami i wspólnie stawiać czoła trudnościom – dodał kardynał.

Papież rozmawiał z Zełenskim

W piątek prezydent Ukrainy rozmawiał telefonicznie z papieżem. Opowiedział o "strasznych zbrodniach, jakich okupant rosyjski dopuszcza się na Ukrainie".

O wydarzeniu tym powiadomił wszystkich sam szef państwa na swoim Twitterze. Był to trzeci kontakt telefoniczny obu mężów stanu od czasu rozpoczęcia agresji Rosji przeciw Ukrainie.

Na oficjalnej stronie prezydenta zaznaczono, że rozmowa ta była okazją do poinformowania papieża o przebiegu wojny w tym kraju i o związanych z nią "strasznych zbrodniach" a zarazem do podziękowania Ojcu Świętemu za jego modlitwę za Ukrainę. "Naród nasz potrzebuje poparcia ze strony światowych przywódców duchowych, którzy przekazywać światu prawdę o okrucieństwach, popełnianych przez agresora na Ukrainie" – czytamy w oświadczeniu internetowym.

Po raz pierwszy Zełenski i Franciszek rozmawiali ze sobą już 26 lutego, a więc w dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowych działań zbrojnych na Ukrainie. Papież zadzwonił do prezydenta, aby wyrazić mu swój ból z powodu tych tragicznych wydarzeń. Druga rozmowa odbyła się 22 marca i obecnie biskup Rzymu zadzwonił do Kijowa po raz trzeci. Poza tym przyjął on na audiencji w Watykanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 8 lutego 2020 roku. Ponadto wizyty za Spiżową Bramą składali inni politycy ukraińscy: pełniący obowiązki premiera Arsenij Jaceniuk – 26 kwietnia 2014, ówczesny prezydent Petro Poroszenko – 20 listopada 2015 i premier Denis Szmyhal – 25 marca 2021 roku.

