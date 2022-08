Papież zwrócił się do Polaków ze specjalną prośbą

Ojciec święty zwrócił się do obecny na audiencji Polaków z prośbą o modlitwę w intencji pokoju i pojednania na świecie.

– Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach tysiące pielgrzymów przybywa pieszo do sanktuarium na Jasnej Górze modląc się o pokój i pojednanie na świecie. Jest wśród nich wielu Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w waszej ojczyźnie. Zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Franciszek do pielgrzymów z Polski.

Papieska katecheza

Papieską katechezę streściła po polsku Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Ojciec święty odnosił się w niej do fragmentu Apokalipsy, w którym znalazło się nawiązanie do proroczego snu Daniela.

– Wizja z proroczego snu Daniela w Apokalipsie została odniesiona do Jezusa Zmartwychwstałego, który mówi „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” (w. 17-18). W ten sposób znika ostatnia bariera strachu i udręki, jaką zawsze wzbudzała teofania: Żyjący nas uspokaja. On również umarł, ale teraz zajmuje przeznaczone dla niego miejsce: Pierwszego i Ostatniego. Pozwala nam to lepiej zrozumieć związek teofanii z cyklem życia, czasem historii, panowaniem Boga nad światem stworzonym – mówił papież

Franciszek podkreślił, że ten aspekt ma związek ze starością, co "ukazuje spotkanie starców Symeona i Anny z Chrystusem i wzięcie Go w ramiona".

– Gest Symeona pokazuje, że starość musi dawać dzieciom świadectwo o ich błogosławieństwie: polega ono na wprowadzeniu w tajemnicę przeznaczenia do życia, którego nikt nie może unicestwić. Nawet śmierć. Kiedy człowiek starszy błogosławi życie, które wychodzi na jego spotkanie, odkładając na bok wszelkie rozgoryczenie do życia, które odchodzi, nie można się temu oprzeć. Świadectwo osób starszych łączy w sobie okresy życia i miary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – powiedział Ojciec święty i dodał, że "przymierze starców i dzieci ocali rodzinę ludzką".

Papież zaapelował o przywrócenie dzieciom czułego świadectwa starszych, którzy posiadają mądrość umierania. Wskazał, że należy "odzyskać łaskę starości, która podtrzymuje perspektywę naszego przeznaczenia". Papież powiedział, że śmierć jest trudnym fragmentem życia: ale także "przejściem, które zamyka czas niepewności i odrzuca zegar".

– Bo piękno życia, które nie ma już terminu ważności, zaczyna się właśnie wtedy – podkreślił.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi pielgrzymi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pile oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

