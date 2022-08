Działania Zachodu. Kapłan ocenia: To klęska ludzkości

Ks. Matteo Sanavio był w Kabulu szefem centrum dla niepełnosprawnych dzieci, które działało przez 15 lat, a teraz zostało zamknięte. Podobny los spotkały ośrodki prowadzone przez przez innych duchownych, a także Misjonarki Miłości.

"Rok wstrząsów"

– To był rok wstrząsów. Żaden katolik nie został w Kabulu. Inaczej ryzykowaliby śmierć z rąk talibów. Od fatalnego 15 sierpnia 2021 roku priorytetem było uratowanie wszystkich pracujących dla ośrodka, którzy inaczej byliby oskarżeni o współpracę z Zachodem – mówi ks. Sanavio. Nie wszyscy są jeszcze bezpieczni. Między innymi ośmioletni chłopiec wciąż jest w Kabulu z babcią i czeka na połączenie z rodziną we Włoszech. W Afganistanie przebywa też nadal dziewięcioosobowa rodzina kucharza stowarzyszenia. Dziesięć osób zaginęło. – Po zamknięciu centrum koncentrujemy się teraz na wspieraniu rodzin, które przybyły do Włoch, aby mogły się zintegrować z naszą rzeczywistością – powiedział duchowny, cytowany w środę przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI). Wiele rodzin zostało zmuszonych do emigracji do Pakistanu i Iranu. Wyrobienie paszportów i wiz to jednak ogromny wydatek, a na dokumenty trzeba długo czekać.

Ks. Sanavio bardzo surowo ocenia działania Zachodu w sprawie Afganistanu. – Ten kraj opiera się na opium, leży na skrzyżowaniu handlu narkotykami i bronią w Azji. Talibowie robią na tym swoje interesy. Odpowiedzialnością Amerykanów i Zachodu jest łudzenie tej ludności, że inna przyszłość będzie możliwa. Nie doszacowali wpływu talibów albo, co gorsza, przewidzieli ich powrót i dla kwestii ekonomicznych lub geopolitycznych zgodzili się zapłacić tę cenę. (...) Niestety, gdy logika ekonomii i pieniądza bierze górę, człowieczeństwo schodzi na dalszy plan i zostaje tylko destrukcja. To klęska ludzkości – podkreślił kapłan.

Czytaj też:

Rozmowy przedstawicieli USA i talibów. Rezerwy odblokowane?