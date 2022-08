Książka ks. Murra o masonach w Watykanie po polsku. Spór o rolę Pawła VI

Zerknąłem na stronę amazon.com - mimo, że ukazała się w marcu tego roku, cały czas jest wśród pierwszej setki bestsellerów, przynajmniej jeśli chodzi o książki na temat katolicyzmu. Również prawie dwieście pięćdziesiąt ocen i recenzji robi wrażenie. Na pewno swoje znacznie miał tytuł, między nami nieco naciągany. Bo autor, ksiądz Murr, były sekretarz kanadyjskiego kardynała Eduarda Gagnon nigdzie nie stwierdza, że, jak może sugerować okładka, ktoś zamordował Jana Pawła I. A przynajmniej nie ma na myśli morderstwa w normalnym tego słowa rozumieniu. Natomiast, rzeczywiście, uzasadnione jest pojawienie się w tytule 33. stopnia masońskiej przynależności. To, że pośredni wpływ na śmierć Jana Pawła I mógł mieć wysoko postawiony watykański hierarcha, związany z masonerią, jest wielce prawdopodobne.

Bardzo ciekaw jestem polskich reakcji na wydanie tej książki. Poza warstwą sensacyjną rzuca ona bowiem dość osobliwe światło na Watykan lat 70. XX wieku, a także, jakby nie było, na początki pontyfikatu Jana Pawła II. Autor stawia zarzut, że polski papież praktycznie się kwestią możliwej infiltracji Kościoła nie przejmował, bo jedyne, co go naprawdę interesowało to zagraniczne pielgrzymki. Czy to prawda? Bez dostępu do archiwów watykańskich trudno powiedzieć.

Wątkiem sensacyjnym teraz nie zamierzam się zajmować, zainteresowanych odsyłam do mojego wcześniejszego tekstu z dorzeczy.pl na ten temat. Dwa wątki książki jednak, obawiam się mogą wielu umknąć. A to one wydają mi się najważniejsze.

Kto popełnił tragiczny błąd

Po pierwsze kwestia nowej, zreformowanej przez Pawła VI mszy. Opisując jedną ze swoich konwersacji z prałatem Mario Marinim, jednym z jego przyjaciół i bohaterów książki, ks. Murr pisze: „Innymi słowy, nowa msza, Novus Ordo, została stworzona przez wolnomularza, ekskomunikowanego, który, jeśli umrze bez skruchy, stanie przed Bogiem jako potępiony do piekła? On zaś [Marini] krótko odpowiedział: Nie, nie »innymi słowy« - to są dokładnie te słowa”. To wątek, który w książce pojawia się kilka razy.