Komunikat po obradach Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze

Tradycyjnie zebranie biskupów diecezjalnych odbyło się w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dyskutując nad syntezą ogólnopolską zakończonych prac synodalnych w diecezjach, biskupi dzielili się swoimi uwagami na temat dotychczasowego przebiegu Synodu. "Konsultacje synodalne stały się okazją do wyrażenia troski o wspólnotę Kościoła. Biskupi zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe owoce zakończonego procesu. Drogą do tego jest stałe i systematyczne budowanie Kościoła synodalnego. Powinno się to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie wspólnot lokalnych, przede wszystkim parafii" – czytamy w komunikacie.

Biskupi solidarni z Ukrainą

W komunikacie biskupi po raz kolejny podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność wobec wszystkich, którzy przez ostatnie pół roku pomagali przebywającym w naszym kraju uchodźcom, jak również tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. "Biskupi proszą o nieustanną modlitwę za Ukrainę i o nastanie pokoju w świecie. Apelują, aby przedłużający się kryzys wywołany inwazją nie wygasił w nas wyrażanej na wiele sposobów woli pomocy naszym siostrom i braciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną" – podaje komunikat.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, biskupi zapewnili o modlitwie w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyrazili także wdzięczność rolnikom za ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny.