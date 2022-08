Papież Franciszek chce odwiedzić Węgry

Wczorajsze spotkanie papieża Franciszka z prezydent Węgier było okazją dla poruszenia wielu ważnych tematów takich jak miejsce tradycyjnej rodziny w społeczeństwie czy rola kobiet w polityce.

Novák podkreśliła, że Ojciec Święty uznał za konieczne tworzenie polityki prorodzinnej, przyznał też, że dzisiejszy świat, przepełniony konfliktami potrzebuje kobiet-liderów. Według prezydent Węgier, należy zachęcać kobiety zarówno do poświęcenia się rodzinie, jak i realizacji zawodowej. Kościół i politycy mogą współdziałać dla dobra społeczeństwa w tym zakresie.

Novák: Rodzina to przyszłość

– Jestem matką trójki dzieci. Jestem zatem zarówno prezydentem, jak i matką. Dlatego łatwiej jest mi zrozumieć trudności jakie stoją przed kobietami, znalezienie równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. Rodzina jest dla mnie najważniejsza, z drugiej strony kocham też swoją pracę. Chcę rozwijać karierę zawodową – mówiła.

Prezydent Węgier podkreśliła, że podkreślanie zarówno roli rodziny, jak i ukazywanie rodzenia dzieci w pozytywny sposób, jest bardzo potrzebne młodym ludziom.

– Nie trzeba rezygnować z przywileju i piękna wydawania na świat nowego życia. Rodzina to przyszłość. To moje przesłanie do młodych kobiet i dziewcząt: posiadanie dzieci to życiowa szansa. Gdybym ich nie miała, byłabym bardzo nieszczęśliwa, żałowałabym tego najbardziej w całym życiu. To najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Mogę to powiedzieć jako zarówno matka, jak i osoba pełniącą odpowiedzialny urząd - powiedziała Novák.

Czytaj też:

Ukraina reaguje na słowa papieża. "Sprawa bez precedensu"Czytaj też:

Niewinna Rosja