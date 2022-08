"Następny papież prawdopodobnie nie będzie Europejczykiem"

Wiedeński arcybiskup napisał to w swoim cotygodniowym felietonie w austriackiej gazecie "Heute" odnosząc się do dzisiejszego konsystorza zwyczajnego. W Bazylice św. Piotra papież Franciszek wyniesie do godności kardynalskiej 20 purpuratów, w tym 16 poniżej 80. roku życia, posiadających prawo do udziału w ewentualnym konklawe. Wśród nowych kardynałów jest m. in. dwóch z Brazylii, dwóch z Indii, po jednym z Singapuru, Nigerii, Ghany, Paragwaju, Timoru Wschodniego, Korei oraz Mongolii.

Od czasu mojej nominacji na kardynała w 1998 roku, świat i Kościół zmieniły się. W tym czasie Europejczycy stanowili jeszcze większość wśród kardynałów. Dziś stanowią mniejszość wśród nowo mianowanych" – napisał metropolita wiedeński.

Papież spoza Europy?

Zwrócił uwagę, że od początku pontyfikatu papież Franciszek mocno koncentruje się na dynamicznie rozwijającym się Kościele w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. "Kardynałowie wybiorą następnego papieża. Prawdopodobnie nie będzie on Europejczykiem. Jego zadaniem będzie oczywiście bycie znakiem jedności w tym rozdartym świecie" – stwierdził austriacki purpurat.

Krad. Schönborn będzie uczestniczył w zgromadzeniu kardynałów zwołanym przez papieża Franciszka w Watykanie od sobotniego popołudnia do wtorku wieczór. Arcybiskup Wiednia przybył już do Rzymu. W miniony czwartek towarzyszył delegacji Międzynarodowej Sieci Ustawodawców Katolickich (ICLN) na audiencji u papieża.

