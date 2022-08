Za kilka dni beatyfikacja poprzednika Jana Pawła II. Trwają przygotowania

Założenie stowarzyszenia im. Albino Lucianiego i wydanie tłumaczeń jego dwóch najważniejszych książek – tak rumuńscy katolicy przygotowują się do beatyfikacji papieża Jana Pawła I. Dokona jej papież Franciszek w niedzielę 4 września w Watykanie.

- Papież Luciani poruszył cały świat swoją prostotą, bliskością wobec ludzi – powiedział metropolita Bukaresztu abp Aurel Percă podczas Mszy św. w tamtejszej katedrze w niedzielę poprzedzająca beatyfikację. Dokonano też prezentacji rumuńskiego tłumaczenia „Listów do sławnych postaci” i „Katechetyki w zarysie”, autorstwa przyszłego papieża.

Wydarzenie zorganizowało Rumuńskie Stowarzyszenie im. Albino Lucianiego, założone w tym roku. 1 sierpnia uzyskało uznanie kościelne ze strony archidiecezji bukaresztańskiej.

Jan Paweł I

Przypominając biskupie motto Jana Pawła I: „Humilitas” (Pokora) abp Percă wskazał, że „jego służba Kościołowi i jego siła duchowa, charytatywna i kulturowa miały u podstaw właśnie pokorę, cnotę która dla niego stanowiła istotę chrześcijaństwa”.

Przewodnicząca stowarzyszenia, dziennikarka Cristina Grigore wyjaśniła, że „Luciani jest mało znany w Rumunii i jego beatyfikacja jest dobrą okazją do pogłębienia jego nauczania i jego przykładu wiary”. – Jest to bardzo aktualny papież, którego warto poznać – przekonywała Grigore.

Delegacja stowarzyszenia będzie obecna na uroczystości beatyfikacyjnej. Mszę z Watykanu transmitować będzie katolicka telewizja Angelus Tv.

Jan Paweł I, czyli Albino Luciani, urodził się 17 października 1912 r. w Forno di Canale (dziś Canale d’Agordo) w północno-wschodnich Włoszech. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lipca 1935 r. 15 grudnia 1958 r. św. Jan XXIII mianował go biskupem Vittorio Veneto i osobiście udzielił mu sakry 27 grudnia tegoż roku w Watykanie. Dokładnie 11 lat później – 15 grudnia 1969 r. Paweł VI powołał go na patriarchę Wenecji, a na konsystorzu 5 marca 1973 r. włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Na konklawe 26 sierpnia 1978 r. kard. Luciani został wybrany papieżem i jako pierwszy w historii przyjął dwa imiona: Jan Paweł I. Zmarł niespodziewanie wieczorem 28 września 1978, po 33 dniach sprawowania urzędu. Był to dziesiąty najkrótszy pontyfikat w dziejach Kościoła i pierwszy tak krótki od czasów Leona XI (1605).

17 czerwca 2003 r. Jan Paweł II zezwolił na otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego, który rozpoczął się na szczeblu diecezji Belluno 23 listopada tegoż roku, a zakończył się 10 listopada 2006 r. Akta procesu przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W listopadzie 2017 r. papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót Jana Pawła I, a 13 października br. dekret o uznaniu cudu za jego wstawiennictwem.

Będzie to piąty papież z XX wieku wyniesiony na ołtarze, po św. Piusie X (1903-1914), św. Janie XXIII (1958-1963), św. Pawle VI (1963-1978) i św. Janie Pawle II (1978-2005).

