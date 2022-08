Abp Szewczuk: Przeżyć jeszcze jeden dzień...

Na Ukrainie wzdłuż całej linii frontu rosyjska artyleria i lotnictwo dokonują ostrzałów miast, miasteczek i wsi. Ostrzelano między innymi punkt w centrum Charkowa, gdzie wydzielano wodę pitną – poinformowała w środowym komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

W swoim wystąpieniu ukraiński arcybiskup podziękował Panu Bogu i Siłom Zbrojnym Ukrainy "za to, że jesteśmy żywi".

"Zdrowa ekonomia"

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików kontynuował rozważania na temat zasad zdrowej ekonomii, które mogą pomóc zarówno podczas wojny, jak i w procesie odbudowy po jej zakończeniu. Zwrócił uwagę na konieczność dbania o dobrą jakość wykonywanej pracy i jej owoców, zamiast skupiania się na szybkim zarobku. Hierarcha podkreślił, że ostatecznie wszyscy w społeczeństwie jesteśmy wzajemnie powiązani, więc powinno nam zależeć na dobru wspólnym.

– Jeśli możecie, to oszczędzajcie; jeśli coś posiadacie, to pomagajcie innym. I tu bardzo ważne jest, by pamiętać, że inni wnieśli swój wkład w tę własność, ten dobytek, te środki, jakie ty masz. Dlatego to nie jest wyłącznie twoje bogactwo. Pomóż innym. Zazwyczaj przywykliśmy pomagać biednym, ubogim, potrzebującym. I to jest słuszne. To jest znak prawdziwego chrześcijanina. Ale trzeba też podtrzymywać i pomagać ludziom utalentowanym, żeby oni zdobyli wiedzę, rozwinęli swój talent, mogli tworzyć, pracować, wnosić swój wkład w tę sieć ludzkich stosunków, którą nazywamy ekonomią, gospodarowaniem, czyli mądrym zarządzaniem człowieka i społeczeństwa – mówił abp Szewczuk.

Abp Szewczuk do artystów

Duchowny zwrócił się do ukraińskich artystów – "ludzi, którym Bóg naprawdę dał szczególne dary: czy to muzyki, czy malarstwa, czy dar poety albo pisarza".

– Zwracam się do was z prośbą, abyście przez waszą sztukę przemawiali do serc ludzkich i głosili prawdę. Prawdę o Ukrainie. Prawdę o jej dzisiejszym bólu. Ponieważ życie jest krótkie, a sztuka – wieczna – oznajmił arcybiskup. – Obyśmy razem jako chrześcijanie wypełniali naszą wspólną misję – świadczyć o dobru i pięknie w tym świecie – zachęcił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.

