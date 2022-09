Serbia. Władze odwołały tęczową paradę Euro Pride

Pod koniec sierpnia odbyła się konferencja prasowa prezydenta Serbii Aleksandara Vucica. To wtedy głowa państwa poinformowała o odwołaniu wydarzenia, jakim była parada Euro Pride.

Bluźniercza parada równości

Parada równości organizowana przez środowiska LGBT, a także wydarzenia z nią związane planowano w dniach 12-18 września. Według organizatorów, parada miała być "punktem zwrotnym" w tym regionie.

Na przeszkodzie stanęły jednak protesty ludności serbskiej. Dziesiątki tysięcy Serbów wyszły na ulice stolicy, by sprzeciwić się organizacji parady w Belgradzie. W protestach wzięli udział także przedstawiciele Cerkwi, w tym także bp Nikanor Bogunović ordynariusz diecezji Banat. Hierarcha określił paradę jako bluźnierczą i wzywał do wystąpienia przeciwko organizacji marszu równości. Biskup wskazywał przy tym, że Serbia to w 90 proc. kraj prawosławny.

Euro Pride odwołany

Na 29 sierpnia zaplanowano kolejne protesty, jednak nie były one potrzebne. Dzień wcześniej prezydent Serbii Aleksandar Vucic podczas konferencji prasowej przekazał, że Euro Pride w Belgradzie została odwołana. Wśród powodów rezygnacji z marszu Vucic podał m.in. trudną sytuację wokół Kosowa, a także możliwość wywołania niepokojów społecznych podczas parady w stolicy.

Wcześniej do serbskiego prezydenta z prośbą o rezygnację z organizacji parady równości zwróciła się organizacja pozarządowa "Right Serbia". Tłumaczono, że marsz LGBT zagraża moralności publicznej, a także może sprzyjać kolejnym niepokojom społecznym w kraju.

