"O zniesienie kary śmierci". Intencja papieska na wrzesień

Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała nagranie, w którym wystąpił papież Franciszek. Ojciec Święty przedstawił intencję modlitewną na wrzesień.

Franciszek: Kara śmierci jest moralnie niedopuszczalna

– Modlimy się, aby kara śmierci, która narusza godność osoby ludzkiej, mogła zostać prawnie zniesiona w każdym kraju – mówiła głowa Kościoła katolickiego. Zdaniem Franciszka kara śmierci jest "moralnie niedopuszczalna". Papież wyjaśnił, że niszczy ona życie, które jest "najważniejszym darem, jaki otrzymaliśmy".

– Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawracać i zmieniać – zwracał uwagę Ojciec Święty. Tłumaczył, że Ewangelia nie zezwala na karę śmierci. – Przykazanie "Nie zabijaj" odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych – mówił dalej Franciszek.

W opublikowanym nagraniu papież wezwał wiernych do "mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie". – Społeczeństwo może skutecznie represjonować przestępczość, nie pozbawiając definitywnie przestępców możliwości odkupienia siebie – zapewniał.

Papież zaprzecza nauce Kościoła?

Portal Life Site News zauważa, że papież Franciszek ogłaszając intencję modlitewną na wrzesień podważa dwutysięczne nauczanie Kościoła katolickiego, według którego kara śmierci nie jest wewnętrznie zła. Ojciec Święty uważa, że "kara śmierci nie zapewnia ofiarom sprawiedliwości, ale raczej zachęca do zemsty".

"Franciszek sprzeciwiał się konsekwentnemu nauczaniu »Pisma Świętego, Świętej Tradycji i Magisterium Kościoła«, które »przez 2000 lat podtrzymywało wewnętrzną zasadność kary śmierci za poważne przestępstwa przeciwko dobru wspólnemu Kościoła lub państwa« – czytamy na portalu.

