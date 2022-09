Religia w szkołach. Lewica chce, by decydowali nastolatkowie

– W imieniu Lewicy składam dzisiaj projekt ustawy, który jest efektem współpracy z Kongresem Świeckości, za którą chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Bożenie Przyłuskiej – mówiła Wanda Nowicka na konferencji prasowej.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy przekonywała, że projekt proponowany przez jej ugrupowanie jest oczekiwany przez młodzież i dzieci uczące się w szkole.

– Wiemy o tym z wydanego parę tygodni temu raportu Nowej Lewicy na temat stanu edukacji w szkole. Projekt, który składamy wprowadza możliwość podjęcia decyzji o uczestniczeniu bądź nie w lekcjach religii przez nastolatka, nastolatkę w wieku 15 lat. Tym samym obniżamy wiek decyzji przez młodą osobę w tej sprawie, bo zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, to rodzice decydują za dziecko do czasu jego pełnoletniości o tym czy dziecko ma chodzić na religię, czy nie – powiedziała Nowicka na konferencji prasowej.

Zbadano religijność Polaków. Niepokojący trend

W Polsce następuje powolny spadek poziomu wiary religijnej i szybszy spadek poziomu praktykowania - podało w lipcu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Od marca 1992 do czerwca 2022 roku odsetek osób dorosłych określających się jako wierzące spadł z 94 proc. do 84 proc., zaś praktykujących regularnie (raz w tygodniu lub częściej) z blisko 70 proc. do niemal 42 proc. i jednocześnie wzrósł odsetek niepraktykujących, z niespełna 9 proc. do 19 proc.

Spada religijność Polaków

CBOS zwraca uwagę, że spadek poziomu religijności, zwłaszcza praktykowania, przebiega nierównomiernie: najszybciej wśród osób najmłodszych (w wieku 18–24 lata), stosunkowo szybko – w wielkich miastach i wśród osób wykształconych.

Mamy do czynienia zarówno ze zmianami międzygeneracyjnymi jak i wewnątrzgeneracyjnymi - zauważa CBOS. Z pokolenia na pokolenie spada poziom wiary religijnej i regularnych praktyk, a rośnie niepraktykowania, ponadto w miarę wchodzenia w dorosłość i wraz z upływem czasu biograficznego spada poziom wiary religijnej i regularnych praktyk, a rośnie niepraktykowania. Najmłodsza kohorta wiekowa (osoby w wieku 18–24 lata) wyraźnie różni się od „reszty” społeczeństwa, od swoich rodziców i dziadków.

