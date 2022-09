Hiszpania. Uruchomiono Autobus Życia, który będzie pomagał kobietom w ciąży

Hiszpański Instytut Polityki Społecznej ogłosił, że w ramach darowizn zebrano już wymaganą sumę na uruchomienie Autobusu Życia.

"Dzięki Waszemu udziałowi, zaangażowaniu i stałemu wsparciu osiągnęliśmy to. Pokażemy Hiszpanii, że życie zawsze się broni i że jesteśmy pokoleniem, które się zatrzyma aborcję" – czytamy na profilu Instytutu Polityki Społecznej na Twitterze.

Autobus Życia na ulicach Hiszpanii

– To radość, bardzo miło widzieć, że ta intensywna, trwająca ponad cztery i pół miesiąca praca, przyniosła owoce – mówił prezes Instytutu Polityki Społecznej Pablo Hertfelder w rozmowie z portalem ACI Prensa.

Autobus Życia to projekt pro-life. Jego celem jest przede wszystkim pomoc kobietom w ciąży. Autobus Życia proponuje kobietom bezpłatne badania ultrasonograficzne, a także przedstawia różne alternatywy wobec aborcji.

Walka z kulturą śmierci

Celem autobusu jest również pomoc kobietom, które z różnych powodów rozważają aborcję. To m.in. darowizny, ale także pomoc w znalezieniu zatrudnienia, tak by mogły kontynuować ciążę. Trzeci cel Autobusu Życia to promocja życia i wskazywanie znaczenia prawa do życia i godności człowieka.

Twórcy Autobusu Życia podkreślają, że uruchomienie pojazdu to ostatni etap projektu, ale najtrudniejszy. – Teraz przychodzi najlepsze, czyli uruchomienie autobusu, walka na froncie z kulturą śmierci i promocja kultury życia – podkreśla Pablo Hertfelder. Prezes instytutu zaznaczył jednak, że do tego potrzebne jest dalsze wsparcie, także finansowe. – Potrzebujemy partnerów, potrzebujemy ludzi, którzy są zaangażowani, ludzi, którzy dołączają, aby to mogło trwać – wskazał.

Uruchomienie Autobusu Życia jest możliwe dzięki środkom przekazanym przez obywateli. Na ten cel zebrano 15 tys. euro.

