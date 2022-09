Papież Franciszek: Zwrócić się do korzeni znaczy iść wstecz

Stowarzyszenie Profesorów i Miłośników Liturgii obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Organizacja angażuje się w refleksję nad sakramentami w Kościele i ich przeżywaniem. Z okazji rocznicy z członkami stowarzyszenia spotkał się papież Franciszek. Ojciec Święty podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie w reformę liturgiczną, która została zapoczątkowana już przez Sobór Watykański II.

"Zwrócić wzrok na Pana bez odwracania się plecami do świata"

– To dzieło przyswajania sobie reformy liturgicznej wciąż trwa i sprawia, że jesteśmy zajęci jego pogłębianiem, które wymaga czasu oraz troski, troski zaangażowanej i cierpliwej, wymaga duchowej i duszpasterskiej inteligencji, wymaga formacji na rzecz celebracyjnej mądrości, której się nie improwizuje i która jest stale doskonalona. W służbie wobec tego zadania odbywa się również i, mam nadzieję, dalej będzie się odbywać z nowym zapałem wasza działalność w ramach studiów i badań – mówił Franciszek.

Papież zwrócił przy tym uwagę, że teologia również powinna mieć charakter synodalny. To znaczy powinna angażować "różne dyscypliny teologiczne i nauki humanistyczne". – Zrozumiałe i niezbędne jest wasze postanowienie, by trwać we wsłuchiwaniu się we wspólnoty chrześcijańskie, żeby wasza praca nie była nigdy oddzielona od oczekiwań i potrzeb Ludu Bożego – podkreślał Ojciec Święty.

Reforma liturgii czy duch wstecznictwa?

Zdaniem Franciszka, liturgia powinna łączyć w sobie to, co ludzkie z tym co Boskie. – Potrzebujemy, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, wysokiej wizji liturgii, takiej, która nie ogranicza się do dyskusji nad detalami w rubrykach: liturgii nie-światowej, ale takiej, która sprawia, że oczy podnoszą się ku niebu, aby odczuć, że świat i życie są zamieszkane przez Misterium Chrystusa. A w tym samym czasie potrzebujemy liturgii stojącej mocno na ziemi, propter homines, nieodległej od życia – tłumaczył Ojciec Święty. Franciszek zwracał uwagę, że należy "zwrócić wzrok na Pana bez odwracania się plecami do świata".

Papież podkreślił, że rozwój liturgii powinien być zakorzeniony w tradycji, ale takiej tradycji, która prowadzi "wciąż do przodu". – Istnieje duch, który nie jest duchem prawdziwej tradycji: światowy duch wstecznictwa, obecnie w modzie. To myślenie, że zwrócić się do korzeni znaczy iść wstecz – podkreślał Franciszek.

