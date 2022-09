Teksas. Pierwsza rocznica zakazu aborcji i ponad 40 tys. uratowanych dzieci

Dokładnie 1 września minął rok od wprowadzenia zakazu aborcji w Teksasie. Texas Heartbeat Act to dokument, który zakazywał zabijania dzieci nienarodzonych od momentu, gdy ich serce zaczynało bić. To oznacza, że zakaz wykonywania aborcji od 6 tygodnia ciąży, kiedy bicie serca jest możliwe do wykrycia podczas badania USG.

Texas Heartbeat Act

Gubernator stanu Teksas Greg Abbott podkreślił, że ustawa ma zapewnić, że "życie każdego nienarodzonego dziecka, którego serce bije, zostanie uratowane przed spustoszeniami aborcji". – To, co ten projekt ma na celu, to to, że gdy w łonie matki zostanie wykryte bicie serca, w tym czasie niewłaściwe byłoby odebranie życia temu dziecku. Teksas zajął stanowisko, że niewinne życie jest ważne – podkreślał Abbott.

Ustawa podpisana 1 września 2021 roku została rozszerzona do pełnego zakazu aborcji. W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił funkcjonujące od 1973 roku, czyli od rozstrzygnięcia sprawy Roe kontra Wade, prawo aborcyjne. W konsekwencji, teraz przed aborcją będą chronione wszystkie dzieci poczęte.

Prawo pro-life ratuje ponad 100 dzieci dziennie

Portal lifenews.com podaje, że Texas Heartbeat Act pozwolił na ochronę ok. 100 dzieci nienarodzonych każdego dnia. Rozszerzenie zakazu aborcji zwiększyło tę liczbę. Obecnie, każdego dnia przed aborcją chronionych jest ok. 167 dzieci.

– Dzisiaj świętujemy niesamowity roczny kamień milowy ratowania życia dzięki Texas Heartbeat Act. W tym czasie szacujemy, że 40 000 dzieci zostało uratowanych przed aborcją i nadal przecieramy szlak dla reszty Ameryki w świecie po Roe – powiedziała dyrektor ds. mediów i komunikacji w Texas Right to Life Kimberlyn Schwartz w rozmowie z portalem lifenews.com.

Czytaj też:

USA. Republikanie chcą, by czerwiec był Miesiącem ŻyciaCzytaj też:

Niebezpieczne pigułki aborcyjne. Amerykańskie media udostępniły ważny raport