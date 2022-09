Abp Gądecki: Zadaniem Kościoła jest przypominanie o wartościach

Abp Stanisław Gądecki wydał oświadczenie do "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945". Chodzi o dokument opracowany przez zespół specjalistów pod przewodnictwem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka. Raport został przedstawiony w ostatni czwartek, 1 września br. – w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej – podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

"Zadaniem Kościoła jest przypominanie o wartości nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Do decydowania o praktycznych formach przywrócenia sprawiedliwości powołane są instytucje państwowe" – napisał abp Gądecki w oświadczeniu, które w sobotę, 3 września br. zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

Polsko-niemieckie pojednanie

Przewodniczący KEP w sposób szczególny zwrócił uwagę na poruszane w raporcie kwestie, które – jego zdaniem – należy rozpatrywać w kontekście wieloletniego procesu polsko-niemieckiego pojednania. Tym samym kościelny hierarcha nawiązał do listu polskich biskupów do swoich niemieckich odpowiedników z roku 1965 ("Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim, 18 listopada 1965").

"Po latach możemy stwierdzić, że tamten dokument okazał się proroczy. Rozpoczął proces pojednania między Polakami i Niemcami, bez lekceważenia dokonanych zbrodni, bez zapominania o ofiarach i bez zamykania się w poczuciu doznanych krzywd” – stwierdził abp Gądecki. "Niech więc naszym wspólnym pragnieniem będzie, aby dwa pojednane ze sobą narody, polski i niemiecki, kierowały swój wzrok ku lepszej przyszłości" – dodał duchowny.

Przewodniczący polskiego episkopatu powołał się również na słowa św. Jana Pawła II o tym, iż nie istnieje "żadna sprzeczność między przebaczeniem a sprawiedliwością. Przebaczenie bowiem nie usuwa ani nie umniejsza konieczności naprawienia zła, będącej nakazem sprawiedliwości".

