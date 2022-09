Ośrodki aborcyjne zamiast szpitali dla weteranów? Nowe działania administracji Bidena

O możliwości przeprowadzenia aborcji w placówkach dla weteranów poinformował Departament ds. weteranów w USA. Dotyczy to także stanów, w których aborcja jest zakazana.

Aborcja na żądanie w szpitalach dla weteranów

Departament ds. weteranów złożył już odpowiedni dokument w tzw. Rejestrze Federalnym. Zawiera on zapis, który umożliwia dostęp do aborcji na terenie własności federalnej, ale w określonych przypadkach. Chodzi o gwałt czy kazirodztwo. Dodatkowo, jak poinformował portal InfoCatólica.com, lekarze związani ze środowiskiem weteranów będą mogli przeprowadzać aborcję w ramach prywatnej praktyki.

– Weteranki w ciąży i beneficjenci Veterans Administration zasługują na dostęp do światowej klasy opieki reprodukcyjnej, gdy najbardziej jej potrzebują. To właśnie nasz naród jest im winien i to właśnie zamierzamy zaoferować – uważa sekretarz Departamentu ds. weteranów Denis McDonough.

Sprzeciw wobec kontrowersyjnej decyzji

Sprzeciw wobec takich decyzji wyraził senator z Partii Republikańskiej James Lankford. Zdaniem polityka, decyzja administracji prezydenta USA jest sprzeczna z prawem federalnym, a samo posunięcie nielegalne.

W tej sprawie James Lankford wystosował pismo do sekretarza Departamentu ds. weteranów. – Tylko Kongres może zmienić prawo federalne, a Kongres przez ostatnie 30 lat utrzymywał, że Veterans Administration nie jest upoważniony do świadczenia usług aborcyjnych. Aborcja nie jest i nigdy nie będzie opieką zdrowotną – wskazywał senator z Oklahomy. Tłumaczył, że opieka zdrowotna powinna chronić życie, a tymczasem aborcja je odbiera.

