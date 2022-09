Dziś przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Choć Pismo Święte nie wspomina w żadnym miejscu o narodzinach Maryi, to jednak Tradycja przekazuje, że Jej rodzicami byli Joachim i Anna. Byli bardzo pobożni, jednak mimo swojego późnego wieku, nie mieli dzieci. W tamtych czasach i w tamtej kulturze uważane brak potomstwa był uważany za karę za grzechy przodków. Święci Anna i Joachim ustawicznie modlili się do Boga o dziecko.

Ich prośby zostały wysłuchane, a jako nagrodę za ufność Bogu, Anna powiła Maryję. Miejsce i czas narodzin Matki Jezusa nie są znane. Według dostępnych informacji Maryja urodziła się ok. 20-16 r. przed Chrystusem.

Pisma apokryficzne o narodzinach Maryi

O Maryi mówi wiele pism apokryficznych. To m.in. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza, Ewangelia Narodzenia Maryi, Ewangelia arabska o młodości Chrystusa, Historia Józefa Cieśli czy Księga o przejściu Maryi. Jednak w Tradycji Kościoła największe oddziaływanie miała pierwsza z wymienionych ksiąg. To z niej dowiadujemy się o rodzicach Maryi i Jej narodzinach. Poza tym pochodzi ona z ok. 150 roku, co sprawia, że jest bliska Ewangelii św. Jana.

W Protoewangelii Jakuba autor opisał również ofiarowanie Maryi w świątyni, gdy ta miała zaledwie kilka lat. Po ofiarowaniu, Maryja zamieszkała w świątyni. Na pamiątkę tego wydarzenia 21 listopada Kościół obchodzi wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Święto Narodzenia NMP w Kościele

Wprowadzenie święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I. Miało to miejsce w 688 roku. Był to czas po Soborze Efeskim, kiedy to prężnie zaczął rozwijać się kult maryjny. Jednak zanim zostało ono formalnie ustanowione, niektóre Kościoły obchodziły to święto wcześniej. Przykładem jest Kościół w Syrii i wiele kościołów na Wschodzie. Data 8 września została zaczerpnięta ze Wschodu. Tam obchody tego święta istniały już m.in. w sakramentarzu gregoriańskim.

Samo święto Narodzenia NMP rozwijało się dość wolno. Tłumaczono to tym, że wszelkie wzmianki dotyczące narodzin Maryi pochodziły tylko z apokryfów. Jednak celem tego święta jest przypomnienie wiernym, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Posiadała wolną wolę i choć została zachowana od zepsucia grzechu, to jednak Jej życie nie zostało zaplanowane z góry, mogła wybrać inaczej. To Jej zaufanie Bogu, posłuszeństwo i zawierzenie Bożemu Słowu sprawiły, że "błogosławić Ją będą odtąd wszystkie pokolenia".

Matki Bożej Siewnej – Narodzenie Maryi w Polsce

W Polsce święto Narodzenia NMP ma jeszcze inną nazwę. 8 września to święto tzw. Matki Bożej Siewnej. Nazwa ta wzięła swój początek w kulturze ludowej. Istniał kiedyś zwyczaj, że orkę i siew zaczynano dopiero po uprzątnięciu pół i święcie Narodzenia NMP. Wierni chcieli, by ziarno, które ma zostać rzucone w ziemię zostało pobłogosławione przez Maryję.

Tego dnia do kościoła przynoszono ziarno siewne, do którego dołączano także ziarno wyłuskane z kłosów, które z kolei święcone były w święto Matki Bożej Zielnej, 15 sierpnia. W ten sposób chciano uprosić urodzaj.

Osobną nazwę tego święta ma Podhale. Z racji, że tam w tym czasie sieje się żyto, święto 8 września nazywane jest Matki Bożej Zitosiewnej. Dawniej święto Narodzenia NMP było również okazją do urządzania dożynek. Dziś ta tradycja nieco zmieniła formę, ponieważ dożynki organizuje się nawet pod koniec sierpnia.

Kult Maryi-Dziecięcia

Z kolei we Włoszech i niektórych krajach łacińskich ze świętem Narodzenia NMP wiąże się nierozerwalnie kult Maryi-Dziecięcia. Istnieją nawet sanktuaria, w których Maryja-Dziecię czczona jest w cudownych figurach i obrazach. To m.in. Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej, czy Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia

Czytaj też:

Tajemnica szczęścia. Czym jest praktyka Piętnastu Modlitw?Czytaj też:

Hiszpania: Sprzeciw wobec obchodów święta św. Jakuba Apostoła. Padł kuriozalny argument