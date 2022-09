Katolicy na Ukrainie: Czekamy na papieża

Biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Aleksander Jazłowiecki tłumaczył we włoskiej telewizji katolickiej Tv2000, że tamtejsze parafie stały się ośrodkami Caritas. – Bracia prawosławni podziwiają naszą pracę – zaznaczył.

"To jest Kościół powszechny"

Dodał, że w dzień i w nocy w Kijowie rozbrzmiewają syreny, a miasto jest pełne uciekających z granicy. Biskup zwrócił uwagę, że praca charytatywna Kościoła możliwa jest jedynie dzięki solidarności całego Kościoła powszechnego. – Wszystkie nasze parafie –podkreślił biskup – stały się ośrodkami Caritas, dzięki pomocy otrzymanej od całego Kościoła katolickiego.

– Rozmawiałem z bratem prawosławnym, który powiedział mi: "Jesteśmy pełni podziwu za to, co robisz". Ale to jest Kościół powszechny. Cierpią i wszyscy to czują i pomagają nam – powiedział duchowny.

Bp Jazłowiecki stwierdził też, że bliskość papieża Franciszka jest bardzo odczuwalna przez Ukraińców.

– Słyszeliśmy i jest nam przykro, że papież z powodu problemów z kolanem nie będzie mógł na razie odwiedzić Ukrainy, ale mamy nadzieję, że uczyni to jak najszybciej. Czekamy na niego – dodał duchowny.

Kard. Parolin: Papież chce się udać zarówno do Moskwy, jak i do Kijowa

W połowie sierpnia sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin zaznaczył, że jeśli do tej pory papież Franciszek nie pojechał do Rosji, to dlatego, że nie było odpowiednich warunków. – Mamy nadzieję, że otworzy się jakiś promyk nadziei – stwierdził watykański sekretarz odnosząc się do obecnych stosunków między Stolicą Apostolską a Rosją.

– Stolica Apostolska stara się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi, aby mieć możliwość rozmawiania z osobami i wspólnie stawiać czoła trudnościom – dodał kardynał.

– Wolą papieża jest udanie się zarówno do Moskwy, jak i do Kijowa, z zamiarem położenia kresu wojnie – zapewnił duchowny.

Czytaj też:

Papież Franciszek: Bóg działa poprzez nieplanowane wydarzeniaCzytaj też:

Papież Franciszek: Zero tolerancji dla nadużyć w Kościele