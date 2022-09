Rozpoczął się proces beatyfikacyjny br. Innocentego Marii Wójcika – przyjaciela o. Maksymiliana Kolbego

W czwartek 8 września rozpoczął się proces beatyfikacyjny br. Innocentego Marii Wójcika OFMConv. Prawdziwe imię br. Innocentego to Eugeniusz Wójcik. Do Niepokalanowa przyjechał on w 1935 roku, a już rok później poznał o. Maksymiliana. Współpracowali razem przez blisko 5 lat. Br. Innocenty zmarł w wieku 75 lat, 18 listopada 1994 r.

Br. Innocenty Wójcik – nowy kandydat na ołtarze

Uroczystości miały miejsce w sanktuarium maryjnym w Niepokalanowie. Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz. Po uroczystej Eucharystii odbyło się zaprzysiężenie Trybunału Beatyfikacyjnego, w którego skład weszli m.in. o. Ryszard Żuber OFMConv, o. Andrzej Kukła CSsR i s. Jolanta Milanowska CSFA. Zadaniem Trybunału będzie teraz m.in. przesłuchiwanie świadków życia kandydata na ołtarze.

Proces beatyfikacyjny rozpocznie się od zbadania pism brata Innocentego, a także dokumentacji zebranej na jego temat. Zajmie się tym Komisja Historyczna i Komisja Teologiczna. – Po zgromadzeniu całego materiału Trybunał Beatyfikacyjny orzeknie, czy jest on wystarczający do tego, by przekazać go do Rzymu, gdzie zostanie przygotowane tzw. positio, czyli zbiór najważniejszych dokumentów, na podstawie których dowiedziona zostanie heroiczność cnót brata Innocentego – tłumaczy prowincjał Prowincji Warszawskiej Franciszkanów Konwentualnych o. prof. Grzegorz Bartosik.

Ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego będzie uznanie cudu za pośrednictwem br. Innocentego. Będzie to element, który umożliwi akt beatyfikacji Sługi Bożego.

"Oddany Niepokalanej i o. Maksymilianowi"

Br. Innocenty był bliskim współpracownikiem i przyjacielem św. o. Maksymiliana Marii Kolbego. Z zaangażowaniem propagował "Rycerstwo Niepokalanej", założone przez o. Kolbego. – Od 1962 roku związany był z pracą w archiwum Niepokalanowa, które stało się dziełem apostolskim w szerzeniu ducha misyjnego i ducha "Rycerstwa Niepokalanej". Jeździł po Polsce, szerząc misję przez wyświetlanie przezroczy i filmów, głosząc konferencje, zakładając liczne Koła Przyjaciół Misji oraz szerząc ducha "Rycerstwa Niepokalanej" – podkreślał wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym o. Ryszard Żuber.

Br. Innocenty wzywał do ukochania Maryi i całkowitego poświęcenia się Jej na wzór o. Kolbego.

"Kiedy widziałem go na klęczkach, jak się modlił, było widać skuloną postać nie dostrzegającą co dzieje się wokół. Miało się wrażenie, że KTOŚ jest obok niego, albo, że on jest w Kogoś zapatrzony. Być może, że ta modlitewna postawa, ten duch stał się przyczyną wyniesienia br. Innocentego jako kandydata na ołtarze" – czytamy w zapiskach o. Ignacego Rejcha, który wspomina br. Innocentego.

