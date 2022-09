"Takiego upadku autorytetu nie widziałem". Watykanista o pontyfikacie Franciszka

Gian Franco Svidercoschi, włoski watykanista odniósł się do działań Watykanu. – Takiego upadku autorytetu nie widziałem, odkąd śledzę sytuację w Watykanie, a zacząłem pracę w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej ponad 60 lat temu, na kilka dni przed śmiercią Piusa XII – przekonywał w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym".

"Chaos i brak spójnej idei"

Svidercoschi zwrócił uwagę, że trudno jest zrozumieć przekaz papieża Franciszka. – Np. mówi, że chciałby odwiedzić oba kraje będące w stanie wojny. Ktoś powie – świetnie. Ale dlaczego najpierw chce pojechać do Moskwy, a dopiero potem do Kijowa? Najpierw odwiedzić agresora, a potem ofiarę? – zastanawiał się watykanista.

Były wicedyrektor papieskiego "L’Osservatore Romano" przyznał, że w polityce zagranicznej Watykanu panuje chaos i brak spójnej idei. – Powodem zamieszania jest brak precyzyjnych wytycznych. Za tym, co się dziś dzieje, nie stoi żaden pomysł – ani co robić, ani co powiedzieć – ocenił.

Svidercoschi: Papież nie powinien wypowiadać się na każdy temat

Zdaniem Svidercoschi papież Franciszek padł ofiarą sukcesu, o którym mówi się od początku jego pontyfikatu. Pontyfikatu, który jest nadzwyczaj postępowy.

– Powtarzane gesty stają się podejrzane i tracą na wartości. (…) Obawiam się, że Franciszek czasami zapomina, iż warto się Ducha Świętego poradzić. Bo wszystko wskazuje, że kiedy zobaczy jakiś tytuł w gazecie albo ktoś mu coś powie, od razu przyjmuje to jako swoje stanowisko – uważa watykanista. Dodaje, że czasem milczenie może okazać się "lepsze niż nieprzemyślane słowa".

– Nie na każdy temat trzeba się wypowiadać. A już na pewno nie powinien tego robić papież. To niszczy jego autorytet – zaznaczył Svidercoschi.

