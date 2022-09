Szwecja. Czy pastorzy będą zmuszeni błogosławić tzw. "małżeństwa" jednopłciowe?

Członkowie gremium przywódczego kościoła narodowego w Szwecji, którzy związani są z partią socjaldemokratyczną chcą wykluczenia tych pastorów, którzy nie godzą się na błogosławienie związków jednopłciowych. Wśród członków jest m.in. Jesper Eneroth. Uważa on, że ci, którzy "dyskryminują ludzi ze względu na płeć, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne", nie mogą być duszpasterzami.

Czy Kościół w Szwecji przymusi pastorów do błogosławienia homozwiązków?

To właśnie Eneroth wniósł formalny wniosek o wprowadzenie tej zasady do Ordynacji Kościelnej w Szwecji. Posturlat poparli ci członkowie parlamentu kościoła, którzy należą do Partii Centrum, Vänsteren i Kościoła Otwartego.

Wniosek, zanim trafi pod głosowanie, musi zostać oceniony przez Radę Nauczycielską. Nie ma ona jednak wiążącego głosu. Tymczasem odrzucenie postulatu Enerotha byłoby możliwe jedynie przy większości kwalifikowanej, czyli 75 proc. głosów w parlamencie kościelnym.

Do pomysłu członków gremium przywódczego krytycznie odnoszą się m.in. osoby związane z Frimodig kyrka. Jest to grupa nominująca do wyborów kościelnych w szwedzkim kościele, który istnieje od 2005 roku. Frimodig kyrka postuluje, by zmienić system wyborczy w kościele na niepolityczny, a więc bez udziału partii politycznych.

Argumentem Frimodig kyrka jest demokratyczny charakter szwedzkiego Kościoła. Oznacza to, że mimo, że istnieje zezwolenie na "małżeństwa" jednopłciowe, to jednak w 2009 roku ustalono, że pastorzy mają możliwość powstrzymać się od błogosławienia tego typu związków.

Czytaj też:

Kontrowersyjny duchowny: Przesłaniem Ewangelii jest włączenie osób LGBTQCzytaj też:

O. James Martin po raz kolejny atakuje Kościół i staje w obronie LGBT