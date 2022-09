Niebezpieczne projekty ustaw w Szwecji. Biskupi: Zagrażają wolności religijnej

„W Szwecji religia wydaje się być postrzegana jako problem. Podejrzewamy, że władze tego kraju nie tylko pragną utrzymać świecki charakter państwa, ale także dążą do stworzenia świeckiego społeczeństwa, w którym religia jest czymś całkowicie prywatnym” – stwierdzili biskupi krajów skandynawskich zgromadzeni na swej sesji plenarnej w Hildesheim w pobliżu Hanoweru w Niemczech.

Szwecja. Wolność religijna zagrożona

Konferencja Biskupów Nordyckich wyraziła zaniepokojenie sytuacją w Szwecji w zakresie stosunku do religii i wolności religijnej, ale także brakiem poszanowania międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka. Chodzi o dwa projekty ustaw przedstawione wiosną 2022 roku, proponujące uniemożliwienie tworzenia niezależnych szkół i niezależnych ośrodków wypoczynkowych o orientacji wyznaniowej.

Biskupi krajów skandynawskich przypominają, że obecnie 1 proc. szwedzkich uczniów uczęszcza do szkół publicznych o orientacji wyznaniowej. Zdecydowana większość tych szkół funkcjonuje doskonale i pozytywnie przyczynia się do tego, że dzieci i młodzież mogą korzystać z wolności religijnej. W tych szkołach dzieci i młodzież poznają, i przeżywają swój wiarę. Przyczynia się to do ich umiejętności spotykania się z ludźmi innych wyznań w wielowyznaniowym środowisku społecznym.

Konferencja Biskupów Nordyckich przypomina, że zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka państwo musi respektować prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i edukacji zgodnej z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Konwencja ONZ o prawach dziecka - która stała się szwedzkim prawem w 2020 roku - mówi również, że dzieci mają prawo do wolności wyznania i rozwoju duchowego. Szwedzka propozycja zakazu zakładania wolnych szkół o orientacji religijnej narusza zatem obie konwencje.

Niebezpieczne projekty

Biskupi zaznaczają też, że innych krajach europejskich wyznaniowe szkoły publiczne są naturalną częścią społeczeństwa. W Danii 25 proc. uczniów uczęszcza do bezpłatnej szkoły religijnej, a w Holandii odsetek ten wynosi 75 proc. „Z kolei w Szwecji religia wydaje się być postrzegana jako problem. Podejrzewamy, że władze tego kraju nie tylko pragną utrzymać świecki charakter państwa, ale także dążą do stworzenia świeckiego społeczeństwa, w którym religia jest czymś całkowicie prywatnym” – czytamy w oświadczeniu biskupów krajów skandynawskich.

Dostrzegają oni tę samą nieufność wobec religii i wspólnot religijnych w projekcie ustawy o nowych demokratycznych warunkach wspierania przez państwo społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot religijnych.

„Jeśli projekt ustawy zostanie wdrożony w obecnej formie, istnieje groźba, że w dłuższej perspektywie zagrozi pozycji wspólnot religijnych w szwedzkim społeczeństwie” – stwierdzają biskupi. „Nie powinniśmy zapominać, że wolność wyznania oznacza również prawo wszystkich ludzi do swobodnego praktykowania swojej religii” – napisali członkowie Konferencji Biskupów Nordyckich.

