USA. 10 września to Narodowy Dzień Pamięci o Dzieciach Abortowanych

Od dziewięciu lat 10 września to dzień żałoby, dzień pamięci o tych, którzy zginęli w wyniku aborcji. W tym roku ten dzień będzie jednak również świętem. To pierwszy Narodowy Dzień Pamięci o Dzieciach Abortowanych, odkąd Sąd Najwyższy USA unieważnił wyrok Roe kontra Wade. Decyzja Sądu Najwyższego przyczyniła się do większej ochrony dzieci nienarodzonych w wielu amerykańskich stanach.

Dzień świętowania i dzień żałoby

"Teraz, gdy wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade został obalony, nadszedł czas, aby podsumować śmiertelny wpływ, jaki to orzeczenie wywarło na nasz naród w ciągu ostatnich pięciu dekad" – napisał dyrektor wykonawczy Pro-Life Action League Eric J. Scheidler w oświadczeniu.

W sobotę obrońcy życia zgromadzą się w 213 miejscach w całym kraju. Przy miejscach pochówku i pomnikach upamiętnią tych, którzy zginęli w wyniku zbrodniczego procederu aborcji. W czasie spotkań nie zabraknie elementów żałoby, ale i świętowania. Wiele kobiet, które żałują dokonania aborcji tego dnia da świadectwo. Będą również konferencje, modlitwa i muzyka.

Masakryczne losy ciał dzieci abortowanych

"Narodowy Dzień Pamięci daje nadzieję i uzdrowienie kobietom, które dokonały aborcji i innym, które zostały zranione przez aborcję" – czytamy na oficjalnej stronie wydarzenia. Organizatorzy wskazują, że ten dzień to również okazja, by uświadomić społeczeństwu, w jaki sposób ciała dzieci abortowanych są "usuwane". Niektóre z nich są palone, inne trafiają do śmietnika, niektóre zakopane, a niekiedy również wykorzystane do eksperymentów naukowych.

Organizacje pro-life podejmują się pochówku ciał dzieci abortowanych, jeśli takie zostaną przez nich odnalezione. W 2021 roku pochowali Giannę-John, znalezioną w śmietniku przed kliniką dla kobiet w północno-wschodnim Ohio w Cuyahoga Falls. Dziecko było w drugim trymestrze ciąży.

Organizatorzy Narodowego Dnia Pamięci wskazują, że takich dzieci są dziesiątki tysięcy. "Opowieści o tym, jak zostali zabici, jak zostali znalezieni i jak zostali pochowani, wraz z obrazami i filmami, które towarzyszą tym wydarzeniom, są potężnymi narzędziami budzenia sumień naszych współobywateli" – podkreślono.

Narodowy Dzień Pamięci w Stanach Zjednoczonych jest organizowany przez organizacje Priests for Life, Citizens for a Pro-Life Society oraz Pro-Life Action League.

