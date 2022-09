Zmiany w Katechizmie dot. homoseksualizmu? Droga Synodalna przygotowała dokument dla Franciszka

W ostatnich dniach Droga Synodalna w Niemczech odrzuciła dokument, w którym zawarto zmianę etyki seksualnej w całkowitym wymiarze, włączając w to antykoncepcję, homoseksualizm, czy zagadnienia ideologii gender. Do przyjęcia dokumentu potrzeba było 2/3 głosów wśród członków niemieckiego episkopatu. Choć za zmianami opowiedziała się większość świeckich i biskupów, to jednak zabrakło kilku głosów, które były kluczowe do przegłosowania.

Czy papież rozważy zmianę Katechizmu?

To nie koniec kontrowersji. W piątek głosowany był kolejny dokument. Z tekstu wynika, że Droga Synodalna chce, by papież rozważył wprowadzenie zmian w Katechizmie Kościoła Katolickiego, dotyczące homoseksualizmu. Z dokumentu wynika, że wśród zmian miałoby znaleźć się m.in. przyjęcie homoseksualizmu jako normalnej orientacji seksualnej. Dodatkowo zaakceptowane miałyby zostać także akty homoseksualne.

Pełna akceptacja homoseksualizmu została poparta przez 92 proc. członków Zgromadzenia Synodalnego. Poparcia udzieliło też 83 proc. głosujących biskupów. Choć dokument został przyjęty przez niemiecką Drogę Synodalną, to jednak żadne reformy nie mogą odbyć się na poziomie Kościoła w Niemczech. Chodzi przede wszystkim o podjęcie dyskusji na szczeblu Kościoła powszechnego.

Wśród popierających znalazł się m.in. kardynał Jean-Claude Hollerich, który jest relatorem generalnym Synodu o Synodalności. Kardynał już wcześniej wspominał, że na Synodzie międzynarodowym być może zostanie przyjęta zmiana Katechizmu, w formie jaką proponują Niemcy.

