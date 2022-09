Włochy: Czy nowy kardynał zasłużył na purpurę?

W wydaniu z dnia 5 września br. zamieszczono artykuł zatytułowany "Watykan: Tajne dokumenty budzą wątpliwości co do purpury nowego kardynała z Como, który chronił księdza pedofila". Jako źródło włoska gazeta podała dokumenty z Dykasterii Nauki Wiary dotyczących byłego już kapłana Mauro Inzolego, które znalazły się na portalu Silerenonpossum.it – informuje w sobotę Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Sprawa byłego kapłana

Wspomniany Mauro Inzoli został skazany przez sąd cywilny w Kremonie na cztery lata i dziewięć miesięcy więzienia za wykorzystywanie seksualne co najmniej pięciorga dzieci w wieku 12-16 lat. Wyrok ten potwierdził sąd II instancji. Z kolei w toku procesu kanonicznego, przeprowadzonego przez Watykan, oskarżenia pod adresem byłego kapłana wysunęło 11 nieletnich chłopców i dwie dziewczyny. Przed trybunałem watykańskim duchowny odrzucił tę krytykę, ale w kilka miesięcy później Cantoni podpisał dekret, który zamiast potępienia, ograniczył się jedynie do kary pięciu lat zawieszenia w czynnościach, wzywając jednocześnie wiernych do okazania "ducha kościelnego", aby "towarzyszyć po macierzyńsku swym dzieciom, gdy popełniają błędy".

Ówczesna Kongregacja Nauki Wiary uznała dokument biskupi za niewystarczający, oceniając, że sprawcę należy usunąć ze stanu duchownego. Bp Cantoni wydał wówczas nowy dekret, ale Inzoli odwołał się do Kongregacji, która jednak większością głosów odrzuciła tę apelację.

Według włoskiej gazety, na którą powołała się KAI, papież Franciszek orzekł, iż "biorąc pod uwagę powagę zachowań i wynikający z nich skandal", Inzoli powinien "przejść drogę modlitwy i pokornej wstrzemięźliwości jako znak nawrócenia i pokuty", co oznaczało, że pozostawałby on nadal kapłanem. Dziennik przypomniał także, że w czerwcu 2014 roku Ojciec Święty polecił Kongregacji Nauki Wiary, aby wydała dekret, który wstrzymywałby wydalenie Inzolego ze stanu duchownego. Jednak po ogłoszeniu tego orzeczenia sprawca miał ponownie wykorzystywać nieletnich, jak wynika ze skargi, która podobno znów dotarła do Kongregacji, co tym razem zakończyło się wydaleniem mężczyzny z szeregów duchowieństwa.