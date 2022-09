"To program także dla Afryki". Kard. Ambongo o "Praedicate Evangelium"

W rozmowie z Radiem Watykańskim kard. Fridolin Ambongo zaznaczył, że "Konstytucja apostolska, którą Papież zreformował Kurię Rzymską, powinna zostać zaadoptowana również do Kościoła w Afryce". Zwrócił uwagę na tytuł konstytucji: "Praedicate Evangelium", co oznacza "Głoście Ewangelię". Afrykański hierarcha wskazał, że te słowa to program również dla Kościoła na Czarnym Lądzie.

Kard. Ambongo tłumaczył, że Czarny Ląd to nadal jest kontynent misyjny. Wielu ludzi w Afryce nadal nie słyszało o Jezusie Chrystusie, a wiele państw afrykańskich to kraje, gdzie chrześcijanie są mniejszością. Dlatego, zdaniem kardynała, Afryka za przykładem papieża Franciszka powinna docenić ludzi świeckich w Kościele.

Kard. Ambongo: Lud Boży to nie tylko duchowieństwo

– Papież często mówi o klerykalizmie. Obawiam się, że u nas w Afryce istnieje silna tendencja klerykalna. A zatem ten dokument ma się przyczynić również do naszego nawrócenia. Musimy się nauczyć otwarcia na cały lud Boży – wskazał afrykański hierarcha. Tłumaczył, że ludem Bożym jest nie tylko duchowieństwo, ale "kapłani, osoby konsekrowane i świeccy".

– Liczą się kompetencje. Nie można pretendować do jakiego stanowiska tylko dlatego, że jest się księdzem – przekonywał kardynał. Dodał jednak, że nie każdy może robić to samo, ponieważ kapłaństwo wiąże się z pewnymi zadaniami.

– Niektóre funkcje pełnione dotąd przez księży można bez problemu powierzyć osobom konsekrowanym czy świeckim. Kościół bardzo długo funkcjonował jako instytucja księży. Słyszy się w niektórych parafiach proboszczów, którzy mówią: ja tu rozkazuję! Ta mentalność musi się zmienić – przyznał metropolita Kinszasy. Według kard. Ambonga "proboszcz nie jest od wydawania rozkazów. Ma tworzyć wspólnotę w swojej parafii".

Czytaj też:

"Następny papież prawdopodobnie nie będzie Europejczykiem"Czytaj też:

Prezydent Duda w Afryce. "Pierwsze, historyczne wizyty"