Franciszek wyruszył do Kazachstanu

Papież Franciszek wyruszył w podróż apostolską do Kazachstanu – poinformował we wtorek rano Watykan. Jest to jego 38. wizyta zagraniczna.

Ojciec Święty weźmie udział w VII Kongresie Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii, na który ma przybyć niemal sto delegacji z 60 państw. Spotka się też z miejscowymi katolikami – "małym Kościołem na stepie". 21 lat temu św. Jan Paweł II podczas pobytu w Kazachstanie określił go jako "kraj męczenników i wierzących, kraj deportowanych i bohaterów, kraj intelektualistów i artystów" – podała w komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI). Papież leci do Kazachstanu We wtorek, 13 września papież przybył na lotnisko Fiumicino o godz. 06:55. Przed wejściem na pokład samolotu Franciszek krótko przywitał się z kilkoma osobami, m.in. bp. Gianrico Ruzzą, administratorem apostolskim diecezji Porto-Santa Rufina, w której jurysdykcji znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Fiumicino. Samolot w ciągu trwającego sześć godzin i 30 minut lotu przebędzie dystans 5,262 km, przeleci nad Włochami, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą, Bułgarią, Turcją, Gruzją oraz Azerbejdżanem. Na lotnisku w Nur-Sułtanie jest oczekiwany około godz. 17:45 (13:45 czasu polskiego). Na lotnisku Ojca Świętego powita m.in. prezydent Republiki Kasym-Żomartow Tokajew, nuncjusz apostolski w Kazachstanie abp Francis Assisi Chullikatt oraz kazachski episkopat. Franciszek pojedzie prosto do pałacu prezydenckiego, gdzie złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi kraju oraz wygłosi przemówienie na spotkaniu z władzami, społeczeństwem obywatelskim i korpusem dyplomatycznym. W środę podczas chwili cichej modlitwy Ojciec Święty spotka się z przywódcami religijnymi, po czym przemówi do nich na otwarciu kongresu i sesji plenarnej. Odbędzie potem kilka spotkań prywatnych z przywódcami religijnymi. Po południu odprawi Mszę Świętą w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji kazachskich katolików. Na spotkanie z papieżem wybierają się katolicy z Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i innych sąsiednich krajów. Przybędzie także delegacja episkopatu białoruskiego z jego przewodniczącym – bp. Olegiem Butkiewiczem na czele oraz liczna grupa pielgrzymów z Rosji. W trakcie pobytu w Nur-Sułtanie papież będzie nocował w siedzibie nuncjatury apostolskiej.

