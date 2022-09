Catholic Herald: Czy papież Franciszek spotka się z Xi Jinpingiem?

Wcześniej spekulacje medialne dotyczyły spotkania Ojca Świętego Franciszka z przywódcą rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, jednak jak wskazuje portal The Catholic Herald, obecnie takie spotkanie jest mało prawdopodobne.

Teraz pojawia się możliwość spotkania Franciszka i przywódcy Komunistycznej Partii Chin Hi Jinpinga. Obaj będą tego samego dnia w stolicy Kazachstanu. Rozmowa obu przywódców miałaby odbyć się w kontekście odnowienia umowy między Watykanem a Chinami dotyczącej obecności Kościoła i wyboru biskupów w Chinach.

Sytuacja katolików w Chinach

W Państwie Środka katolicy są stale prześladowani. The Catholic Herald przypomina o więzionym od 2007 (z przerwami) biskupie Augustine Cui. "KPCh już zerwała umowę i od 2020 roku nie przewiduje żadnej roli papieskiej w procesie wyboru biskupów, łącznie z prawem zatwierdzania lub wetowania nominacji. Zamiast tego dzisiejsze kościoły są monitorowane przez władze, a duchowni poddawani inwigilacji. Perspektywa spotkania papieża z chińskim przywódcą była dyskutowana od lat, ale wydaje się to być nie na miejscu, biorąc pod uwagę, jak Chiny postępują z mniejszościami etnicznymi i religijnymi w kraju, zaś z Tajwanem poza granicami" – czytamy na portalu.

"Szacuje się, że od 20 do 50 milionów chińskich chrześcijan doświadczyło prześladowań, a raport amerykańskiej Komisji Kongresowo-Wykonawczej na temat Chin w 2020 roku stwierdza, że tamtejsi katolicy cierpieli coraz większe prześladowania już po zawarciu porozumienia" – pisze redakcja Catholic Herald. Dodatkowo w Chinach dzieci poniżej 18. roku życia nie mogą uczyć się na temat żadnego wyznania i religii, co oznacza, że katechezy w szkołach zostały zablokowane. Osobom niepełnoletnim nie wolno również wchodzić do miejsc kultu.

Milczenie Watykanu wobec prześladowań w Chinach

Warto przypomnieć, że krytyk porozumienia między Watykanem a KPCh kard. Joseph Zen po aresztowaniu, na 19 września ma wyznaczoną datę procesu. Watykan w sprawie tych prześladowań milczy, co z kolei spotyka się z krytyką ze strony hierarchów Kościoła.

Zaniepokojenie milczeniem Stolicy Apostolskiej wobec nadużyć Chin wyraził w ostatnim czasie kard. Gerhard Ludwig Müller. Zdaniem hierarchy, Watykan ma "polityczne powody", które uniemożliwiają pojęcie jakichkolwiek działań w związku z prześladowaniami w Chinach. Dodał, że umowa z Chińską Republiką Ludową nie służy interesom Stolicy Apostolskiej i Kościoła.

Kard. Müller zwraca uwagę, że Kościół powinien móc interweniować i, jeśli to konieczne, krytykować polityków, którzy tłumią prawa człowieka. "Chociaż nikt nie prosi Watykanu o zachęcanie do przemocy lub chwycenie za broń, to papież ma prawo zająć godne stanowisko, nie tylko przeciwko KPCh, a także wobec reżimów takich jak ten w Nikaragui, o której papież również gryzł się w język biorąc pod uwagę trwające tam prześladowania katolików" – ocenia CH.

Zdaniem katolickiego portalu papież powinien anulować porozumienie z KPCh lub przynajmniej postawić warunki, tj. uwolnienie duchownych. "Cokolwiek mniej byłoby zniewagą dla chińskich chrześcijan i podważałoby autorytet moralny samego Kościoła" – czytamy.

