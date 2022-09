Podróż Franciszka do Kazachstanu. Abp T. Peta: Zapowiedź wielkiego błogosławieństwa

W rozmowie z Radiem Maryja arcybiskup stolicy Kazachstanu wskazał, że podróż papieża Franciszka to "zapowiedź wielkiego błogosławieństwa dla Kościoła w Kazachstanie i Azji Centralnej". – Myślę, że wizyta Ojca Świętego umocni cały Kazachstan. Warto przypomnieć, że w styczniu, kiedy były dramatyczne wydarzenia w Kazachstanie, Ojciec Święty publicznie polecił kraj Matce Bożej Królowej Pokoju z Oziornoje z Sanktuarium Narodowego – mówił abp Peta.

Hierarcha wyznał, że świat "z nadzieją patrzy na Kazachstan w związku z wizytą Ojca Świętego".

Abp Peta: Wizyta Ojca Świętego jest wielką nadzieją

Podróż papieża Franciszka do Kazachstanu ograniczy się jedynie do stolicy – Nur-Sułtanu. Hasłem tej pielgrzymki są słowa: "Posłańcy pokoju i jedności". – Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że katolicy w Kazachstanie stanowią małą wspólnotę, to jest to wielkie wydarzenie dla Kościoła w Kazachstanie. (…) Wizyta Ojca Świętego jest wielką nadzieją – podkreślał arcybiskup.

Papieska wizyta w Kazachstanie jest związana również z uczestnictwem w Kongresie Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii. To już VII taki zjazd. Weźmie w nim udział blisko 100 przedstawicieli z 60 krajów. Na kongresie nie pojawi się Cyryl I, patriarcha Moskwy i całej Rusi. – Już oficjalnie Kościół prawosławny ogłosił, że patriarcha moskiewski nie przybędzie na Kongres Religii, także na pewno tego spotkania (z papieżem Franciszkiem – red.) nie będzie – zaznaczył duchowny z Kazachstanu.

Jednym z ważnych wydarzeń papieskiej pielgrzymki będzie również Msza św. na placu EXPO 2017. Odbędzie się ona w środę 14 września, czyli w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

