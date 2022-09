14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?

Ponad 2 tysiące lat temu, krzyż był znakiem największego cierpienia. Jednocześnie kojarzył się z wielką hańbą i poniżeniem, ponieważ na krzyżu swoje życie kończyli najwięksi złoczyńcy. Powstaje więc pytanie, dlaczego taką śmiercią umarł również Jezus Chrystus, skoro był bez grzechu? Zbawiciel dobrowolnie zgodził się na śmierć krzyżową, aby w ten sposób przebłagać Boga za grzechy świata i odkupić ludzkość.

Zadośćuczynienie Syna Bożego zostało przyjęte, a świat doznał przebaczenia. Zmartwychwstanie pokazuje nam, że Boża miłość jest silniejsza niż śmierć, grzech, piekło i szatan, którzy zostali pokonani właśnie na krzyżu, który od tego czasu stał się Znakiem Zbawienia i Miłości Boga do człowieka.

Szacunek do znaku krzyża

Choć od tamtych wydarzeń minęło ponad 2 tys. lat, to znak krzyża otaczany jest przez wiernych szacunkiem i miłością. Widząc krzyż, przyklękamy. Wielu wiernych krzyż całuje jako wyraz wdzięczności za zbawienie ludzi. Dodatkowo w wielu okolicznościach życia czynimy znak krzyża ręką, co świadczy o wierze, ale również miłości i przywiązaniu do Krzyża Chrystusowego. Znakiem krzyża rozpoczynamy i kończymy modlitwę. Czynimy go także przed posiłkiem, podróżą, czy trudną sytuacją życiową. Znak krzyża towarzyszy nam również na początku i na końcu Mszy św. To także znak błogosławieństwa.

Przy okazji takich świąt, jak Podwyższenie Krzyża Świętego, warto zwrócić uwagę, aby znak krzyża wykonywać zawsze z szacunkiem i starannie. Ludziom wierzącym widok krzyża nie jest obcy, wręcz przeciwnie, powinien być bardzo bliski. Bardzo często widzimy go w domach, kościołach, w samochodach, szkołach czy innych miejscach publicznych. Krzyż to również znak przez wielu noszony na piersiach.

Podwyższenie Krzyża Świętego

Rok 70 po narodzinach Chrystusa to zburzenie Jerozolimy przez Rzymian. Wtedy też rozpoczęły się wielkie prześladowania chrześcijan i trwały one blisko 300 lat. Kiedy ustały, matka cesarza rzymskiego Konstantyna poleciła szukać Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.

Krzyż udało się znaleźć. Stało się to między rokiem 320 a 330. Co do dnia, historycy są pewni, że był to 13 lub 14 września. Odnalezienie relikwii Krzyża Świętego stało się przyczynkiem do zbudowania w Jerozolimie dwóch świątyń. Jedna z nich to bazylika Męczenników (bazylika Krzyża), a druga – bazylika Zmartwychwstania.

Uroczyste poświęcenie obu bazylik odbyło się 13 września 335 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono właśnie święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które wtedy obchodzono 13 września. Z czasem obchody święta Podwyższenia Krzyża Świętego przeniesiono na 14 września. To dzień kiedy przypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża Świętego na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża.

Niedługo potem relikwie Krzyża Świętego zostały podzielone na drobne części i rozesłane do pobliskich kościołów. Kościół od początku traktował Krzyż Święty jako ołtarz, na których Syn Boży oddał swoje życie za ludzkość i dokonał zbawienia świata. Dlatego każda cząstka relikwii z Krzyża Świętego jest traktowana z jednakowym szacunkiem i miłością.

Początkowo święto Podwyższenia Krzyża Świętego obowiązywało jedynie w tych kościołach, które miały relikwie Krzyża. Z czasem zaczęło obowiązywać w całym Kościele powszechnym.

Cześć i uwielbienie Krzyża Świętego

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to okazja, by uczcić Krzyż i dziękować Panu Bogu za wielką miłość Chrystusa do nas i za Jego śmierć i Zmartwychwstanie.

Jednym z największych czcicieli Krzyża Świętego był św. Paweł Apostoł: "Co do mnie, nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się dla mnie ukrzyżowany a ja dla świata" – pisał w Liście do Galatów. W innym miejscu wyznał: "Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża" lub "Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa". Z kolei w pierwszym Liście do Koryntian czytamy: "Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego".

Modlitwa w święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W dniach 13-21 września 2022 roku w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile przeżywany jest odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Główny dzień odpustu to niedziela 18 września. Wspólnota cysterska zaprasza do wspólnej modlitwy. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można odnaleźć na stronie internetowej: www.mogila.cystersi.pl.

Tegoroczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego, z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy, jest obchodzone jako "Dzień Modlitw za Ukrainę".

