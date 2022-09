Chrześcijańska agencja adopcyjna nie musi oddawać dzieci parom homoseksualnym. Jest wyrok sądu

Portal Life Site News podkreślił, że orzeczenie Sądu Federalnego Nowego Jorku to kolejne prorodzinne zwycięstwo w USA.

Dzieci nie trafią do par jednopłciowych

Sąd Federalny orzekł, że chrześcijańska agencja adopcyjna New Hope Family Services nie musi naruszać swoich przekonań religijnych i umieszczać dzieci w domach par tej samej płci lub par, które nie są małżeństwem. New Hope Family Services to organizacja prorodzinna i pro-life, która oferuje wsparcie dla małżeństw w sprawach adopcji, ale także dla kobiet w czasie ciąży.

Pozew do sądu federalnego trafił w 2018 roku. Była to odpowiedź na postępowanie rozpoczęte przez Wydział Praw Człowieka stanu Nowy Jork. W ubiegłym tygodniu zapadł wyrok. Orzeczenie sądu federalnego było na niekorzyść Stanowego Wydziału Praw Człowieka, ale również Biura Opieki nad Dziećmi i Rodziną. Obie organizacje chciały wywrzeć presję na chrześcijańską agencję adopcyjną, by ta oferowała swoje usługi parom homoseksualnym oraz parom, które nie są małżeństwami.

– New Hope jest prywatną religijną posługą, która nie bierze ani grosza od rządu. Zamykanie ośrodka adopcyjnego z powodu jego przekonań religijnych – niepotrzebnie i niekonstytucyjnie zmniejszając liczbę agencji chętnych do pomocy – nie przynosi korzyści nikomu, a już na pewno nie dzieciom… – podkreślił jeden z prawników reprezentujących New Hope Family Services

– To godne ubolewania, że Nowy Jork kiedykolwiek groził zamknięciem naszych usług adopcyjnych, poprzez które umieściliśmy ponad 1000 dzieci w rodzinach adopcyjnych, odkąd zaczęliśmy [działać] jako agencja adopcyjna w 1965 roku. Jesteśmy wdzięczni, że decyzja sądu pozwala nam nadal służyć dzieciom i rodzinom – zaznaczyła z kolei dyrektor wykonawczy New Hope, Kathy Jerman.

