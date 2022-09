Patriarcha moskiewski ubolewa nad "przeinaczaniem" historycznych wydarzeń

W odczytanym przez metropolitę wołokołamskiego Antoniego (Sewryuka) przesłaniu na VII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanie patriarcha Cyryl wezwał do zachowania "jasnego umysłu i spokoju duszy". "Szczególnie w tych trudnych dla ludzkości czasach wiara może się do tego przyczynić" – stwierdził Cyryl.

Abp Antoni, szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego jako przewodniczący delegacji RKP, dodał, że coraz łatwiej jest manipulować informacjami. "Ostatnie wydarzenia pokazały, jak łatwo udało się stworzyć obraz wroga" - powiedział i dodał: "Ludzie wytykają palcami innych i podżegają do nienawiści".

"Społeczność światowa przeżywa bardzo trudny moment" - kontynuował abp Antoni. - "Tylko wiara może uratować ludzkość przed chaosem i anarchią". W tym kontekście - zaznaczył - kluczowe jest przykazanie "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego".

Abp Antoni powiedział, że ma nadzieję, iż po doświadczeniach z "pandemią", na Kongresie będzie omawianych wiele ważnych problemów światowej społeczności, takich jak głód czy rosnący ekstremizm.

Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Na VII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych, w którym w tym roku uczestniczy także papież Franciszek, przyjechało około 100 delegacji z 50 krajów.

Papież Franciszek otwierając tegoroczne spotkanie w przemówieniu wskazał, że świat oczekuje od nas autentycznej religijności i braterskiej przyjaźni. Podkreślił ponadto wyzwanie, jakim dla ludzi wierzących jest budowanie pokoju. "Nigdy nie usprawiedliwiajmy przemocy. Nie pozwólmy, aby sacrum było instrumentalizowane przez to, co jest profanum. Niech sacrum nie będzie podpierana władzą i niech władza nie podpiera się sacrum!" – zaapelował papież. Wezwał też do inwestowania w edukację, a nie w zbrojenia.

Oprócz papieża i przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego, w środę rano w Pałacu Niepodległości w stolicy Kazachstanu przemawiali wielki szejk Ahmed al-Tayyib z meczetu Al-Azhar w Kairze oraz główny rabin sefardyjski Izraela Icchak Josef. Na koniec krótkie wideoprzesłanie przekazał też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który docenił wysiłki przywódców religijnych na rzecz pokoju na świecie.

Po wystąpieniach odbyły się spotkania dwustronne. Zgodnie z programem papież Franciszek spotkał się m.in. z wielkim szejkiem al-Tayyibem, dwoma naczelnymi rabinami Izraela, Davidem Baruchem Lau i Icchakiem Josefem, delegacją Światowej Federacji Luterańskiej oraz z metropolitą Antonim.

