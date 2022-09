Fatima – miasto dwóch objawień

Każdego roku okolicę tę, w której przed ponad stu laty objawiła się Najświętsza Maryja Panna, odwiedza około pięciu milionów ludzi z całego świata. Być może Fatima ustępuje pod względem popularności francuskiemu Lourdes, do którego przybywa corocznie około sześciu milionów pielgrzymów, brazylijskiej Aparecidzie z jedenastoma milionami pielgrzymów rocznie czy meksykańskiej Gwadelupie z dwudziestoma milionami gości, ale żadne inne miejsce będące świadkiem cudownych wydarzeń, nie zostało tak trwale wpisane w historię najnowszą Kościoła i świata. Fatima pozostaje znakiem żywej obecności Opatrzności w ludzkich dziejach. Stąd zapewne wywodzi się nie tylko popularność tego miejsca, jako celu pielgrzymich wędrówek, ale i wciąż trwający w Kościele nurt pobożności związany z treściami objawień nasączający charakterystycznym fatimskim rysem katolicki kult maryjny.

Fatima jest miejscem intrygującym i można by powiedzieć, że szczególnie wybranym przez Najświętszą Maryję Pannę. Zanim bowiem w roku 1917 doszło do znanych na całym świecie objawień, którym towarzyszyły cudowne znaki oraz doszło do przekazanie orędzia w postaci m. in. trzech tajemnic, od dawna znana była w tej samej okolicy nieco inna historia. Prawdopodobnie w początkach wieku XVII miało w Fatimie miejsce cudowne uzdrowienie niemej pasterki. Podobnie jak Łucja, Hiacynta i Franciszek na nastoletnia dziewczyna - tyle o niej wiemy - nie rozpoznała w spotkanej postaci od razu Matki Chrystusa, ale ogólnie nazwała ją także “Panią”. Do ujawnienia faktu niezwykłego odzyskania mowy doszło, gdy pasterka wróciła do domu, by zapytać rodziców czy może oddać swojej uzdrowicielce - na jej prośbę - jedną z owiec. Tajemnicza “Pani” poprosiła także - poprzez dziewczynę-wizjonerkę - by w miejscu jej pojawiła się postawiono kaplicę. Niedługo potem w okolicznych pokrzywach znaleziona została figura Matki Bożej, którą przeniesiono do niedalekiego kościoła. Według tradycji odnoszona do kościoła figura znikała stamtąd i ponownie była odnajdywana… w pokrzywach.

Ostatecznie prośbę “Pani” spełniono i kaplica powstała, a z czasem zaczęła cieszyć się na tyle dużą popularnością wśród wiernych, że obok wybudowano nową świątynię, która stała się sanktuarium Matki Bożej Pokrzyw.