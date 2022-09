Kard. Müller: Chcą z nas zrobić biomasę, tłum zaczpiowanych botów

W rozmowie z austriackim portalem Kath.net kardynał Gerhard Müller mówił o nowym porządku świata. O tym, kto go buduje i w jaki sposób. – Historyczne doświadczenie wskazuje, że każda próba nadania światu porządku zgodnego z ludzkim rozumieniem i ludzką władzą, bez żadnych wyjątków prowadzi do katastrofy. Nie potrzebujemy sięgać daleko wstecz – wskazywał purpurat.

Przywołał w tym miejscu przykłady m.in. kolonializmu i imperializmu XIX wieku. – Totalitarne systemy władzy narodowego socjalizmu, japońskie myślenie wielkomocarstwowe, leninowsko-stalinowski komunizm, wreszcie wszystkie dyktatury małych państw w Ameryce Południowej, Azji i Afryce… – wymieniał dalej kardynał.

Kard. Müller: To wynik myślenia diaboliczno-destruktywnego

Hierarcha podkreślił, że próba budowania nowego porządku światowego, która wiąże się z sięganiem po władzę światową, "jest wynikiem myślenia diaboliczno-destruktywnego, a nie teo-logicznego".

Kard Müller zwrócił uwagę, że nowy porządek świata zakłada depersonalizację mas i "totalną ekonomizację człowieka". Podmiotem, który nadawałby kierunek i tok myślenia miałyby być "samozwańcze elity finansowe i polityczne". – Człowiek staje się biologicznym surowcem, wyposażonym w komputer w totalnej sieci informacji. Nie ma już osoby, nie ma nieśmiertelności duszy, nie ma żyjącej istoty z sercem i rozumem, jej wrażliwością i wolną wolą. Pozostaje konstrukt bez ojczyzny i bez nadziei – przestrzegał duchowny.

Zdaniem kardynała, działania globalistów prowadzą do zredukowania prawie całej populacji do "zaczipowanej biomasy lub botów". – Człowiek ma tu wartość (wartość rozumianą ekonomicznie, nie moralnie) o tyle, o ile przyczynia się do istnienia tego systemu panowania i eksploatacji oraz na ile w nim funkcjonuje – zauważył purpurat. Przywołał publikację Klausa Schwaba i Nicholasa Davisa z 2016 roku pt. "Czwarta rewolucja przemysłowa", w której autorzy mówią o stworzeniu implantów do mózgu, po to by móc czytać myśli i wpływać na postępowanie człowieka.

Czytaj też:

Globalna konkurencja dla ChrystusaCzytaj też:

Yuval Noah Harari. Prorok świata po "wielkim resecie"