"Ukryty skarb Kościoła". Pierwszy w Polsce pełnometrażowy film o Mszy Wszechczasów

Czy trudno być katolikiem?

Twórcami filmu pt. "Ukryty Skarb Boga" są Anna i Maciej Świerzyńscy. W mediach funkcjonują jako kanał "Trudno być katolikiem". Sami o sobie piszą: "pierwsze na świecie małżeństwo, które odważyło się nakręcić film o Mszy trydenckiej i założyło pierwszy małżeński, katolicki kanał na You Tube w Polsce".

Anna i Maciej Świerzyńscy są małżeństwem od 13 lat. Mają trójkę dzieci. Sami przyznają, że "poznają katolicyzm i odkrywają skarb Kościoła – Mszę łacińską". Ich misją jest udowodnienie, że "można być dumnym z wiary katolickiej".

"Trudno być katolikiem" to kanał na YouTube, na którym można znaleźć treści o wierze, rodzinie i kryzysie Kościoła. Twórcy w cyklu "Dzieje się" informują również o nowinach ze świata katolickiego. Kanał ten obserwują ludzie z całego świata, od Australii po Kanadę. Programy tworzone przez "Trudno być katolikiem" są różnorodne: informacyjne, publicystyczne, a także formacyjne. Twórcy kanału "Trudno być katolikiem" założyli Fundację "Sensus Fidei", której celem jest, jak sami piszą:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej w duchu nauki katolickiej;

2. Realizacja filmów i innych materiałów audiowizualnych promujących wartości katolickie;

3. Organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, pokazów filmowych, mających na celu promowanie kultury katolickiej;

4. Promocja i dystrybucja materiałów filmowych, multimedialnych i książkowych;

5. Pozyskiwanie funduszy do w/w celów.

Dlaczego dziś trudno być katolikiem? Twórcy kanału tłumaczą, że "katolicyzm jest dziś skrajnie niemodny i wyszydzany". Zatrważa również ilość herezji w Kościele wraz ze "ściekiem wszelkich błędów". "Trudno być katolikiem" wskazuje tutaj na modernizm, protestanckich "uzdrowicieli", pentekostalną mentalność, arenowe samouwielbienie, a także "koloratkowe gwiazdy" na YouTube "głoszące zgubną naukę".

"Kościół został upokorzony"

Anna i Maciej Świerzyńscy przyznają, że wraz z poznaniem Tradycji katolickiej "doświadczyli bolesnych narodzin". A to z powodu poznania prawdy, która od zawsze ich pociągała. "Kościół, który nas uformował nie jest ortodoksyjny, został zinfiltrowany przez wrogów i uległ zepsuciu. Dotąd trwał jako niewzruszona latarnia oświetlająca drogę, jednak utracił cechy soli ziemi i zaprzestał zmieniać świat, poddając się jego deprawującym wpływom" – piszą twórcy kanału "Trudno być katolikiem".

Zdaniem Świerzyńskich, w świecie "panuje apokaliptyczny zamęt, brakuje autorytetów", obserwuje się upadek duchowieństwa i apostazję wiernych świeckich. Autorzy filmu podkreślają, że "Kościół został upokorzony wraz z terrorem »sanitaryzmu«, co obnażyło jego żałosny stan".

Jak zauważają autorzy kanału "Trudno być katolikiem", wielu wiernych, wśród zamętu, "szuka drogi do domu". I znajduje ją. "W świętej Tradycji Kościoła, hagiografach świętych, krystalicznym nauczaniu przedsoborowym, dokumentach papieskich, encyklikach i pismach Ojców i Doktorów Kościoła" – wskazują Anna i Maciej Świerzyńscy. Według nich to "ocean mądrości, której nie da nam świat".

Wierni chcą powrotu do Tradycji katolickiej

I tak powstał pomysł na film dokumentalny o Mszy Wszechczasów. Od tego pomysłu wszystko się zaczęło. Anna i Maciej Świerzyńscy wyruszyli w podróż po Polsce, która trwała 2 lata. W tym czasie odwiedzali parafie i wiele osób w tym duchownych. Nie obyło się bez wywiadów i nagrań.

To właśnie w czasie tej podróży powstał kanał "Trudno być katolikiem". W szybkim tempie zyskiwał on swoich widzów, którzy dziękowali twórcom za odkrycie Tradycji i Mszy Wszechczasów. "Stworzyliśmy piękne, silne miejsce w sieci. Kanał Trudno być katolikiem to zróżnicowana społeczność ludzi z całego świata, 20% widzów pochodzi spoza granic Polski. Oglądają nas katolicy Tradycji, osoby poszukujące, wierni Nowej Mszy jak i osoby niewierzące. Pragniemy przyciągnąć do Tradycji zwłaszcza osoby spoza Tradycji" – piszą Anna i Maciej Świerzyńscy.

"Trudno być katolikiem" mówi o tym, co współcześnie zachęca wiernych do powrotu do Tradycji. Wśród powodów wymieniają: bliski zeru poziom powołań, lawendową mafię na szczycie Kościoła, popieranie cywilnych związków tej samej płci przez Najwyższego Pasterza, ideologie propagowane przez sam Rzym, pachamamizm, ekologizm, politykę imigracyjną, czy schizmę niemiecką.

"Synod o synodalności, który słucha innowierców. Otwarcie na komunię dla rozwiedzionych, posługę kobiet w Watykanie. Współpraca Rzymu z globalną elitą na rzecz »rządu światowego« i »zrównoważonego programu rozwoju«. Uderzenie w Tradycję przez Traditiones custodes i ograniczenie Mszy katolickiej. Poddaństwo Kościoła wobec państwa i bezczeszczenie Hostii przez komunię »na rękę« czy bezprawne zamknięcie świątyń i nowe warunki przystąpienia do sakramentów jak maski czy preparaty. Wszystko podlane fałszywym posłuszeństwem i ekumenią" – piszą dalej Świerzyńscy, argumentując powrót do Tradycji katolickiej.

Ukryty Skarb Boga – od pomysłu do realizacji

Wszystko to skłoniło małżeństwo Świerzyńskich do przekazania z ekranu "najczcigodniejszego skarbu – Tradycji katolickiej", by dążyć ku zbawieniu.

"Pokazujemy miejsca, ludzi, historie, odsłaniamy prawdziwe oblicze Kościoła i szukamy najdrobniejszych śladów katolickości w świecie. Z dumą wyznajemy wiarę, za którą umierały miliony świętych i męczenników. Tradycja ma siłę przemieniania świata! Aktualnie realizujemy pierwszy w Polsce pełnometrażowy dokument o Mszy »trydenckiej«, o zrywie wiernych w Kościele Katolickim" – podkreślają twórcy "Trudno być katolikiem". Dokument pod tytułem "Ukryty Skarb Boga".

"Bohaterem filmu (Ukryty Skarb Boga – red.) jest ukryta, zapomniana, odrzucona »najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba«, Msza Święta zwana trydencką – jej piękno zewnętrzne, godność, głębia duchowa, zdobiąca ją sztuka, jak i piękno wewnętrzne, widoczne oczami duszy." – czytamy w opisie filmu. W dokumencie widz zetknie się z dramatami duchowymi, z jakimi mierzy się dzisiejsza generacja "katolików, którzy w poszukiwaniu sacrum odkrywają najwyższą świętość łączącą nas, ludzi XXI wieku ze świętymi i męczennikami, których uświęcała Msza Grzegorza Wielkiego, Piusa V, Leona XIII, Piusa XII, rozwijająca się przez wieki".

Zdaniem twórców dokumentu pt. Ukryty Skarb Boga, "to będzie także film o duszy człowieka zagubionego w czasach powszechnego zamętu, ale odnajdującego skarb Prawdy".

Obecnie dokument "Ukryty Skarb Boga" znajduje się w postprodukcji i jest na etapie montażu. Twórcy zachęcają do wsparcia projektu. "Pomóż nam dotrzeć z przesłaniem Kościoła do poszukujących. Obraz ma moc, by wykorzystać potęgę filmu w pełni, dla dobra dusz. Potrzebujemy Twojej modlitwy i wsparcia finansowego" – piszą autorzy kanału "Trudno być katolikiem" i twórcy filmy "Ukryty Skarb Boga". Wsparcia można udzielić np. za pomocą serwisu Patronite, szukając twórców "Trudno być katolikiem".

Czytaj też:

Abp Carlo Maria Viganò: Msza trydencka to czysta krew EwangeliiCzytaj też:

Bp Schneider: Papież Franciszek powinien wysłuchać świadectw o Mszy łacińskiej