Konkurencja dla Disney World? Powstaje 14 stacji Drogi Krzyżowej w skali 1:1

Artysta z Kanady Timothy P. Schmalz ma cel. Chce wyrazić serce chrześcijaństwa. Zastanawiając się, jak wyrazić je za pomocą sztuki, wybrał ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa.

Obecnie trwają prace nad 14 stacjami Drogi Krzyżowej. Po ukończeniu, każda z nich, w naturalnej wielkości, w skali 1:1, będzie przedstawiać sytuacje z ostatnich chwil życia Chrystusa – od skazania na śmierć krzyżową do momentu zdjęcia z krzyża i pogrzebu Jezusa.

Każda z czternastu rzeźba będzie wysoka na 3,7 metra i szeroka na 3,4 metra.

Droga Krzyżowa obok Disney World

Narzędzie ewangelizacji autorstwa Timothy'ego P. Schmalza będzie znajdować się tuż obok Disney World w Orlando na Florydzie. Swoje miejsce znajdzie w Bazylice Matki Bożej Królowej Wszechświata. – „(Rzeźby – red.) będą w samym centrum miejsca, które rozpaczliwie potrzebuje duchowej katolickiej oazy – mówi rzeźbiarz Timothy P. Schmalz.

– Mam nadzieję, że, tworząc coś, czego nigdy wcześniej nie robiono, a są to jedne z największych i najbardziej złożonych Stacji Drogi Krzyżowej, będę rywalizować z Universal Studios, Waltem Disneyem i każdym innym aspektem w Orlando – wskazuje artysta. Dodaje, że jego marzeniem jest, aby 14 stacji Drogi Krzyżowej jego autorstwa stały się narzędziem ewangelizacji i nawrócenia dla tych, którzy każdego roku przybywają do Disney World, a to jest blisko 50 mln osób. – Pasja stała się teraz moją pasją – zauważa Schmalz.

14 stacji Drogi Krzyżowej

14 stacji Drogi Krzyżowej łączy w sobie malarstwo ścienne i rzeźbę. Stacje będą wykonane z brązu. Na pierwszym planie widoczna będzie Pasja Jezusa Chrystusa. Na dalszym zaś planie, autor umieści przypowieści przekazane nam przez Jezusa w Nowym Testamencie. – Kiedy zobaczysz Jezusa z przodu, zobaczysz… surową, hardkorową scenę z pasji. Ale w oddali zobaczysz przypowieści, których nas nauczył. Więc może zdarzyć się, że w oddali zobaczysz wielbłąda próbującego przedostać się przez mały otwór w ścianie lub ucho igielne – tłumaczy artysta.

Obecnie ukończone są 4 z 14 stacji Drogi Krzyżowej: Jezus skazany na śmierć, Jezus niesie swój krzyż, Jezus upada po raz pierwszy i Jezus spotyka swoją matkę. Do ukończenia całego dzieła potrzeba dużo czasu. Zdaniem autora, minie kolejny rok, zanim pozostałe stacje Drogi Krzyżowej zostaną ukończone.

– Chcę, żeby ludzie wracali z Orlando i oczywiście rozmawiali o przejażdżkach, rozmawiali o Myszce Miki. Ale chcę, żeby powiedzieli, że najbardziej ekscytującą, najciekawszą i najbardziej poruszającą rzeczą podczas ich wakacji był projekt Stacji Drogi Krzyżowej – wyznał rzeźbiarz.

Prace kanadyjskiego rzeźbiarza, Timothy'ego P. Schmalza można znaleźć na całym świecie, m.in. na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Najbardziej popularne jego prace to "Jezus bezdomny" i "Nieświadome anioły".

