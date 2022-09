"Brak reakcji rozzuchwala". Ks. prof. Cisło o chrystianofobii w Polsce

W rozmowie z Radiem Maryja ks. prof. Waldemar Cisło mówił o narastającej wrogości wobec Kościoła i wiary katolickiej w Polsce. Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał przykład m.in. Czarnych Marszy organizowanych w naszej ojczyźnie.

– Brak reakcji rozzuchwala. Zawsze jest sondowanie, jak daleko można się posunąć w profanacjach. Na przykładzie "Czarnych Marszów" widzieliśmy, jak łatwo jest przesunąć granicę pomiędzy agresją słowną a czynem. Widzieliśmy ataki na księży, widzieliśmy profanacje kościołów – wyjaśnia kapłan.

Prześladowania chrześcijan dotyczą wielu zakątków świata. Jednak nie zauważa się, że w Polsce, która uważana jest za kraj katolicki, także mamy do czynienia z narastającą chrystianofobią i związanymi z tym atakami na Kościół, duchownych i wiernych. Ks. Cisło podał przykład ściągania krzyży ze ścian w szkołach i przedszkolach. Takie działania argumentowane są tym, że jedno z dzieci, które tam uczęszczają pochodzi z niechrześcijańskiej rodziny.

Ks. prof. Cisło: To jest dyktat mniejszości

– Czy jedno dziecko ma decydować o zachowaniu się kilkudziesięciu innych? Czy to jest dyktat mniejszości, czy to ma być równouprawnienie? Czy ma być tolerancja? – zastanawiał się duchowny. Warto również zaznaczyć, na czym ta wspomniana tolerancja miałaby polegać. Czy przypadkiem nie na tym, by jedna z grup – w tym przypadku chrześcijanie – mieliby zrezygnować, a tym samym zgodzić się na ściąganie krzyży.

Zdaniem ks. prof. Cisło, to co obecnie nazywane jest tolerancją, jest po prostu "dyktatem mniejszości". – To mamy od rewolucji francuskiej. (…) Tolerancja jest rozumiana w ten sposób, że to większość ma się dostosować do dyktatu mniejszości. To dokładnie widzimy w Polsce – stwierdził dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. Waldemar Cisło ocenił, że aby mógł zaistnieć dialog międzyreligijny powinien on być oparty na zasadzie partnerstwa, a nie jednostronnej jedynie tolerancji.

