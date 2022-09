Parafia w Budapeszcie otrzymała relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Metropolita warszawski przekazał relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki proboszczowi parafii Kovi Szuz Maria w Budapeszcie.

Szczególnie symboliczny błogosławiony

– To symboliczny znak, jaki robi Kościół przy okazji kultu świętych. Warto przypomnieć, że dla Polski to szczególnie symboliczny błogosławiony. Gdyby żył miałby dziś 74 lata. W jego kapłańskim życiu cztery ostatnie lata były szczególnie ważne – mówił Kardynał Nycz w czasie przekazania relikwii.

Przypomniał, że Msze święte za Ojczyznę organizowane przez księdza Popiełuszkę w parafii na Żoliborzu oraz słowa "Zło dobrem zwyciężaj", na której oparł swoją posługę kapłańską, przeszły do historii.

– Taki błogosławiony na pewno się przyjmie i będziecie się do niego modlić w tym trudnym czasie, który przeżywa obecnie Europa – dodał metropolita warszawski.

Węgierscy wierni zabiegali o Popiełuszkę

Za otrzymane relikwie podziękował proboszcz parafii Kovi Szuz Maria w Budapeszcie, ksiądz Andras Szili. Jak wytłumaczył, to przede wszystkim wierni zabiegali o to, aby sprowadzić do ich wspólnoty relikwie błogosławionego księdza Popiełuszki.

– To dla nas wielki dar, za który bardzo dziękuję – mówił, podkreślając, że przy parafii powstało miejsce pamięci błogosławionego Jerzego Popiełuszki, gdzie znajduje się kamienny różaniec, na którym wyryto całe jego życie i fragmenty homilii.

Proboszcz węgierskiej parafii tłumaczył, że gdy zostałem proboszczem był zdziwiony, że bardzo często otrzymywał prośby i pytania o możliwość sprowadzenia relikwii.

– Błogosławiony ks. Popiełuszko jest wyróżniającą się postacią, ponieważ żył, kiedy dorastaliśmy, a jego odwaga i tragiczna śmierć miały szczególne znaczenie, bo zginął za naszą wolność – mówiła ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovacs.

Do grona błogosławionych ks. Jerzego Popiełuszkę włączył 6 czerwca 2010 roku Benedykt XVI, natomiast w 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem Solidarności.

