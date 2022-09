Kaplice na stacjach paliw w kraju Ameryki Południowej

Tego typu praktyki religijne są możliwe na stacjach benzynowych w kraju Ameryki Południowej, gdyż sieć Rede Marajó udostępniła miejsce na kaplice w swoich obiektach.

– Obecnie mamy siedem kaplic, ale dążymy do powstania kolejnych tam, gdzie ich nie ma. Pragniemy, aby był w nich obecny Najświętszy Sakrament, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo duża różnica. Posiadanie kaplicy to przywilej, ale posiadanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy jest wielkim przywilejem, wielkim błogosławieństwem – powiedziała Janeth Vaz, dyrektor Rede Marajó, właściciel 19 stacji w stanach Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso i Minas Gerais.

Kaplice na stacjach w Brazylii

Jak podała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna, już w 1992 roku Brazylijczycy zbudowali pierwszą kaplicę na stacji paliw w miejscowości Nova Olinda w stanie Tocantins przy drodze numer BR-153. – W tym czasie diecezja Tocantinópolis nie miała biskupa, ale administrator apostolski pozwolił na umieszczenie Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Kiedy zaczynamy budowę kaplicy, w pierwszej kolejności idziemy do proboszcza, który prosi biskupa o zgodę na posiadanie Najświętszego Sakramentu – wytłumaczyła Janeth Vaz.

Kolejne kaplice zbudowano w miejscowościach: Aparecida de Goiânia (w stanie Goiás), Belém (Pará), Frutal (Minas Gerais), Centralina (Minas Gerais), Várzea Grande (Mato Grosso) i Santana do Araguaia (Pará). W kaplicach odbywają się cotygodniowe Msze Święte oraz czeka ksiądz gotowy na spotkanie z ludźmi, aby porozmawiać, wspólnie pomodlić się czy wysłuchać spowiedzi. Otwarcie kaplic ułatwia praktyki religijne przede wszystkim zawodowym kierowcom, którzy spędzają dużo czasu w drodze.

W Brazylii dominującym wyznaniem jest katolicyzm (65 proc. społeczeństwa w 2010 roku). Znaczną liczbę wyznawców mają także kościoły protestanckie (22 proc.).