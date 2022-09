Kard. Brandmüller oskarża Drogę Synodalną w Niemczech o apostazję

Początek września to czas szokujących pomysłów niemieckiej Drogi Synodalnej. Biskupi i świeccy, którzy obradowali we Frankfurcie nad Menem przygotowali dokument, w którym proponują akceptację i błogosławieństwo związków homoseksualnych, wyświęcanie kobiet, a także nowe (bardziej demokratyczne) formy zarządzania Kościołem.

Droga Synodalna w Niemczech zaproponowała, by papież Franciszek rozważył zmianę Katechizmu na temat homoseksualizmu.

"To masowa apostazja"

Na prośbę portalu Life Site News, działania niemieckiej Drogi Synodalnej skomentował emerytowany przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych kard. Walter Brandmüller. W swoim oświadczeniu purpurat oskarża niemiecki Kościół o apostazję. – To masowa apostazja od Pisma Świętego i Tradycji, źródeł wiary objawionej przez Boga – ocenia kard. Brandmüller.

Kardynał odnosi się nie tylko do wspomnianego dokumentu przygotowanego przez Zgromadzenie Synodalne w Niemczech, ale również do dokumentu, który został odrzucony kilka dni wcześniej, a proponował zmianę etyki seksualnej w całkowitym wymiarze, włączając w to antykoncepcję, homoseksualizm, czy zagadnienia ideologii gender.

Co zaskakujące, dokument, choć ostatecznie nie został przyjęty, to jednak cieszył się dużym poparciem ze strony niemieckich hierarchów. 83 proc. głosów poparcia pochodziło od biskupów. Łącznie za przyjęciem skandalicznego dokumentu zagłosowało 92 proc. zebranych.

Zdaniem purpurata, to czego próbuje nauczać niemiecka Droga Synodalna jest nie do przyjęcia nie tylko przez katolików, ale chrześcijan w ogóle i żydów. Tego typu nauczanie zrywa także z perspektywą filozofii Arystotelesa i Platona. Kard. Brandmüller nazywa działania synodalistów "rebelią przeciw Stwórcy", powtórzeniem aktu buntu Adama i Ewy przeciwko samemu Bogu.

