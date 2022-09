Św. Ojciec Pio – patron dnia dzisiejszego

Kim był św. ojciec Pio?

Prawdziwe nazwisko o. Pio to Francesco Forgione. Zakonnik urodził się w maju 1887 roku w Pietrelcinie na południu Włoch. Już jaklo dziecko Francesco bardzo dużo się modlił i rozmyślał w samotności.

W wieku 5 lat po raz pierwszy rozmawiał z Panem Jezusem. A już w wieku 16 lat, przywdziewając habit kapucynów, przyjął imię zakonne Pio. Rok później odbyły się jego śluby zakonne. O. Pio rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie o. Pio przyjął w 1910 roku. Warto nadmienić, że o. Pio od wczesnych lat młodości miał problemy ze zdrowiem. Po kilku latach w kapłaństwie zakonnik został powołany do wojska. Jednak właśnie ze względu na słabe zdrowie, został zwolniony ze służby.

W 1916 roku przybył do San Giovanni Rotondo. Tam pozostał już aż do śmierci. We wrześniu 1918 roku otrzymał stygmaty. Modlił się wówczas przed wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Ojciec Pio miał otwarte rany na dłoniach, stopach i w boku, na wzór Zbawiciela.

Stygmaty, mistyczne wizje i zakaz sprawowania sakramentów

Rzesze wiernych przyjeżdżały do San Giovanni Rotondo, by zobaczyć i wyspowiadać się u o. Pio. Zakonnik potrafił spowiadać nawet kilkanaście godzin dziennie. Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do spowiedzi do włoskiego kapucyna, był młody ksiądz Karol Wojtyła. – Ostateczny powód apostolskiej skuteczności Ojca Pio, głęboki korzeń tak wielkiej duchowej płodności można znaleźć w owym intymnym i stałym zjednoczeniu z Bogiem, o czym świadczą jego długie godziny spędzone na modlitwie i w konfesjonale – mówił potem podczas kanonizacji franciszkanina Jan Paweł II.

W czasie, gdy wierni szukali kontaktu z ojcem Pio, Kościół wnikliwie badał nie tylko jego stygmaty, ale również mistyczne doświadczenia, które spotykały o. Pio. Z tego powodu, kapucyn dostał 2-letni zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Ojciec Pio wrócił do sprawowania sakramentów po tym jak dr Fest wydał opinię na temat jego stygmatów i ocenił, że są one niewytłumaczalne z naukowego punktu widzenia.

Ojciec Pio był mistykiem. Często przeżywał ekstazy. Miał wizję nie tylko Pana Jezusa, ale również Maryi i swojego Anioła Stróża. O. Pio dostąpił również daru bilokacji, mógł być w wielu miejscach na raz. Włoski franciszkanin szczególnie umiłował Eucharystię i różaniec.

Śmierć o. Pio

Ojciec Pio, zmarł 23 września 1968 roku. Po 50 latach, na kilka dni przed śmiercią, stygmaty na jego ciele zagoiły się. Kapucyn został beatyfikowany w dniu 2 maja 1999 r.. Z kolei kanonizacji o. Pio dokonał papież Jan Paweł II 16 czerwca 2002 r.

Ojciec Pio za życia mawiał, że "po śmierci zrobi więcej hałasu niż za życia". Zachęcał tym samym, by modlić się za jego wstawiennictwem.

Modlitwa do Świętego Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie,

pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie,

w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie,

w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem,

a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

