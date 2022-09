Koronka na Ulicach Miast Świata. Już 28 września o godz. 15:00

28 września o godzinie 15:00 rozpocznie się kolejna edycja akcji modlitewnej "Koronka na Ulicach Miast Świata". Na wydarzenie zaprasza zespół "Iskra Bożego Miłosierdzia" działający przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

Koronka na Ulicach Miast Świata

Koronka na Ulicach Miast Świata to uliczna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Co roku 28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, który był spowiednikiem św. siostry Faustyny Kowalskiej, na ulicach i placach wielu miast na świecie trwa modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji całego świata.

Zespół "Iskra Bożego Miłosierdzia" zachęca by stanąć na ulicy, przed swoim miejscem zamieszkania, pracy, szkołą, czy kościołem i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, łącząc się z konającym na Krzyżu Chrystusem. Do modlitwy zaproszeni są wszyscy, nawet ci z najdalszych zakątków świata. – Dla świata nic nie znaczący kwadrans, dla Boga wielkie wołanie grzeszników – przekonują inicjatorzy akcji.

Intencje tegorocznej Koronki na Ulicach Miast Świata

Tegoroczna edycja Koronki na Ulicach Miast Świata będzie obejmować kilka intencji:

– Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521).

– Za oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich.

– Za rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich.

– O pokój na Ukrainie i na całym świecie.

– O powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów.

– Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

