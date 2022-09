W USA aborcja legalna aż do narodzin? Szokująca deklaracja Joe Bidena

Wydaje się, że Joe Biden to najbardziej pro-aborcyjny prezydent Stanów Zjednoczonych w historii. Po unieważnieniu wyroku Roe kontra Wade przez Sąd Najwyższy USA, amerykański przywódca nie krył niezadowolenia. Teraz składa obietnicę, która ma na celu umożliwić aborcję bez ograniczeń, także w kwestiach zaawansowania ciąży.

Skandaliczna deklaracja Joe Bidena dot. aborcji

Joe Biden zapowiedział, że jeśli w listopadowych wyborach Demokraci będą mieli większość w Senacie, aborcja w Stanach Zjednoczonych zostanie zalegalizowana i możliwa będzie aż do dnia narodzin dziecka. To oznacza, że jesienią Demokraci potrzebują dwóch dodatkowych miejsc w Senacie, by deklaracja Joe Bidena mogła się spełnić.

Skandaliczna deklaracja prezydenta USA została wypowiedziana w Waszyngtonie do związku zawodowego nauczycieli National Education Association. – Jeśli dacie mi jeszcze dwóch senatorów w Senacie Stanów Zjednoczonych, to obiecuję wam, że skodyfikujemy "Roe" i sprawimy, że "Roe" znów będzie prawem państwowym – mówił wówczas Joe Biden.

Prezydent zachęcał szczególnie kobiety, by w listopadowych wyborach oddawały swoje głosy na proaborcyjnych Demokratów. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli to Republikanie zdobędą Senat, wtedy on z pewnością zawetuje ustawodawstwo pro-life, przez nich zaproponowane.

W ubiegłym tygodniu Republikanie przyjęli ustawę zakazują aborcji po 15. tygodniu życia. Ustawa o ochronie nienarodzonych dzieci zdolnych do odczuwania bólu (Pain-Capable Unborn Child Protection Act) przewiduje jednak wyjątki, tj. gwałt, kazirodztwo lub zagrożenie życia matki. To właśnie tę ustawę zawetuje prezydent, jeśli Republikanie będą mieli większość w Senacie.

