Watykan apeluje o turystykę "sprawiedliwą i zrównoważoną"

– Musi się to odbywać zgodnie z zasadami sprawiedliwości i przemiany społecznej – powiedział prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Michael Czerny. Wymaga to poszanowania praw pracowniczych na wszystkich szczeblach i we wszystkich krajach. Ponadto zyski muszą być dzielone sprawiedliwie.

– Musi się zmienić to, że wielu pracowników nadal pracuje w krytycznych, a czasem nielegalnych warunkach – stwierdził kard. Czerny. Kapłan wskazał, że pracownicy ci otrzymują nierówne wynagrodzenie, są zmuszani do męczącej pracy często z dala od swoich rodzin i "są poddani regułom agresywnej konkurencji"

Kardynał zaleca turystykę lokalną

Watykański kardynał zaapelował również o bardziej zrównoważoną turystykę. Jego zdaniem, szczególnie w obliczu pandemii i kryzysu energetycznego, dobrze jest skupić się na podróżach lokalnych, aby "poznać i docenić" sąsiednie regiony. – Chociaż ten sektor gospodarki był jednym z najciężej dotkniętych przez pandemię, teraz może stać się jednym z motorów odbudowy bardziej sprawiedliwego i lepszego świata – uważa kard. Czerny.

Wskazał, że "na to odrodzenie i odnowę Kościół patrzy również oczami nadziei", mając na myśli "wszystkich w to zaangażowanych i za to odpowiedzialnych".

Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest corocznie 27 września. Został zapoczątkowany w 1980 roku przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO), a jego celem jest upamiętnianie znaczenia turystyki w zaspokajaniu pragnień i potrzeb setek milionów ludzi na całym świecie. W tym roku tematem przewodnim jest "Rethinking Tourism" ("Ponowne przemyślenie turystyki").